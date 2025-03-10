ماذا يجب أن يتناول مريض السكري عند الإفطار في رمضان؟

في هذا السياق، حذر استشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح الدين، من كسر الصيام على التمر المحلى أو العصائر المحلاة بالسكر الأبيض، حيث إنها تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم. وأوضح أن هذه الأطعمة قد تزيد من شعور مريض السكري بالجوع خلال الفترة من الإفطار إلى السحور.
ونصح الدكتور رامي مرضى السكري بتناول كوب من الماء الفاتر مع طبق من الشوربة أو طبق سلطة خضراء غنية بالألياف الغذائية عند كسر الصيام، حيث تساعد الألياف على ضبط مستويات السكر في الجسم بشكل أفضل.
كما شدد على ضرورة تجنب الحلويات الرمضانية التي تحتوي على كميات عالية من السكر، داعيًا إلى تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والمغنسيوم مثل الموز والتفاح بدون قشر، والفراولة، خلال الفترة بين الإفطار والسحور.
وأكد على أهمية شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار، مع ممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي لمدة نصف ساعة إلى ساعة، مع ضرورة ارتداء حذاء طبي للحفاظ على صحة القدمين من التورم والتداعيات الناتجة عن السكري.
أخيرًا، حذر الدكتور رامي من الإفراط في تناول النشويات خلال الإفطار، مشيرًا إلى أنه يجب عدم تجاوز 100 جرام من النشويات عند الإفطار، وعدم تناولها في السحور نهائيًا لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.
-
أخبار متعلقة
-
هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟ إليك مشروبات رائعة بعد الإفطار!
-
أضرار النوم بعد السحور مباشرة
-
سر بسيط قد يحمي قلبك في رمضان!
-
مدمن حلويات رمضانية؟- 5 نصائح للتقليل من تناولها
-
أفضل شوربات للإفطار في رمضان لتعزيز الطاقة والصحة
-
نصائح لا غنى عنها للأم المرضعة خلال رمضان.. الإفطار واجب بهذه الحالة
-
فصيلة الدم قد تشير إلى خطر السكتة الدماغية
-
اكتشاف علاقة بين التبول المتكرر والتهاب المفاصل