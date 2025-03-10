ماذا يجب أن يتناول مريض السكري عند الإفطار في رمضان؟

الوكيل الإخباري- يخشى مرضى السكري من كسر صيامهم خلال شهر رمضان على العصائر المحلاة بالسكر، وكذلك التمر، خوفًا من ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويشعر العديد منهم بالقلق بعد صيام طويل قد يصل إلى 13 ساعة، ويبحثون عن خيارات صحية عند الإفطار.

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في هذا السياق، حذر استشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح الدين، من كسر الصيام على التمر المحلى أو العصائر المحلاة بالسكر الأبيض، حيث إنها تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم. وأوضح أن هذه الأطعمة قد تزيد من شعور مريض السكري بالجوع خلال الفترة من الإفطار إلى السحور.



ونصح الدكتور رامي مرضى السكري بتناول كوب من الماء الفاتر مع طبق من الشوربة أو طبق سلطة خضراء غنية بالألياف الغذائية عند كسر الصيام، حيث تساعد الألياف على ضبط مستويات السكر في الجسم بشكل أفضل.



كما شدد على ضرورة تجنب الحلويات الرمضانية التي تحتوي على كميات عالية من السكر، داعيًا إلى تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والمغنسيوم مثل الموز والتفاح بدون قشر، والفراولة، خلال الفترة بين الإفطار والسحور.



وأكد على أهمية شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار، مع ممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي لمدة نصف ساعة إلى ساعة، مع ضرورة ارتداء حذاء طبي للحفاظ على صحة القدمين من التورم والتداعيات الناتجة عن السكري.



أخيرًا، حذر الدكتور رامي من الإفراط في تناول النشويات خلال الإفطار، مشيرًا إلى أنه يجب عدم تجاوز 100 جرام من النشويات عند الإفطار، وعدم تناولها في السحور نهائيًا لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.