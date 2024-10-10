ما تأثير القهوة على نمو الجنين؟

واستندت الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة جون هيلين موين إلى تحليل وراثي معمّق لبيانات عشرات آلاف العائلات في النرويج. وقالت موين: "يعتبر الإسكندنافيون من أكبر مستهلكي القهوة في العالم، حيث يشربون 4 أكواب على الأقل يومياً، مع القليل من الوصمة المتعلقة بشرب القهوة أثناء الحمل".
ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدمت الدراسة بيانات وراثية لأمهات وآباء وأطفال، إضافة إلى استبيانات حول استهلاك الوالدين للقهوة قبل وأثناء الحمل. وأجاب المشاركون أيضاً على أسئلة عن نمو أطفالهم حتى 8 أعوام، بما في ذلك مهاراتهم الاجتماعية والحركية واللغوية، ومؤشرات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، ولم يجد تحليل البيانات أي صلة بين استهلاك القهوة أثناء الحمل وصعوبات النمو العصبي لدى الأطفال.
وقال الباحثون إن التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل تمنع الكافيين من التحلل بسهولة، ويمكنه عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، حيث لا توجد إنزيمات لاستقلابه.
وكان يُعتقد أن تراكم الكافيين يؤثر على دماغ الجنين النامي، لكن الدكتورة موين قالت إن الدراسات السابقة لم تتمكن من تفسير العوامل البيئية الأخرى. وأوضحت: "استخدمنا طريقة تسمى العشوائية المندلية، التي تستخدم المتغيرات الجينية التي تتنبأ بسلوك شرب القهوة، ويمكنها فصل تأثير العوامل المختلفة أثناء الحمل، وهي تحاكي تجربة عشوائية محكومة دون تعريض الأمهات الحوامل وأطفالهن لأي آثار سيئة".
ووجد البحث أن شرب القهوة أثناء الحمل لم يؤثر على الوزن عند الولادة أو تسبب في خطر الإجهاض أو في ولادة جنين ميت.
وتحث التوصيات الحوامل على الحد من الكافيين، وتجنب تناول أكثر من فنجانين قهوة في اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
محبو الحلويات معرضون أكثر للاكتئاب
-
لمرضى الضغط.. احذروا هذه الوضعية عند قياس ضغط الدم !
-
في يوم الصحة النفسية.. علامات تدل أنك "مرهق"
-
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الثوم على الريق ؟
-
هذا اللون يدل على فساد الدجاج !
-
احذر.. 4 علامات واضحة لإرتفاع الكوليسترول
-
7 مشكلات صحية قد تهددك بـ عمى الأنف
-
عادة غذائية ضارة تدمر مفاصلك.. ما هي؟