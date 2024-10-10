ما تأثير القهوة على نمو الجنين؟

الوكيل الإخباري- لم تجد دراسة حديثة أجرتها جامعة كوينزلاند روابط قوية بين شرب القهوة أثناء الحمل وصعوبات النمو العصبي لدى الأطفال، لكن الباحثين ينصحون الأمهات الحوامل باتباع الإرشادات الطبية حول استهلاك الكافيين.

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واستندت الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة جون هيلين موين إلى تحليل وراثي معمّق لبيانات عشرات آلاف العائلات في النرويج. وقالت موين: "يعتبر الإسكندنافيون من أكبر مستهلكي القهوة في العالم، حيث يشربون 4 أكواب على الأقل يومياً، مع القليل من الوصمة المتعلقة بشرب القهوة أثناء الحمل".



ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدمت الدراسة بيانات وراثية لأمهات وآباء وأطفال، إضافة إلى استبيانات حول استهلاك الوالدين للقهوة قبل وأثناء الحمل. وأجاب المشاركون أيضاً على أسئلة عن نمو أطفالهم حتى 8 أعوام، بما في ذلك مهاراتهم الاجتماعية والحركية واللغوية، ومؤشرات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، ولم يجد تحليل البيانات أي صلة بين استهلاك القهوة أثناء الحمل وصعوبات النمو العصبي لدى الأطفال.



وقال الباحثون إن التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل تمنع الكافيين من التحلل بسهولة، ويمكنه عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، حيث لا توجد إنزيمات لاستقلابه.



وكان يُعتقد أن تراكم الكافيين يؤثر على دماغ الجنين النامي، لكن الدكتورة موين قالت إن الدراسات السابقة لم تتمكن من تفسير العوامل البيئية الأخرى. وأوضحت: "استخدمنا طريقة تسمى العشوائية المندلية، التي تستخدم المتغيرات الجينية التي تتنبأ بسلوك شرب القهوة، ويمكنها فصل تأثير العوامل المختلفة أثناء الحمل، وهي تحاكي تجربة عشوائية محكومة دون تعريض الأمهات الحوامل وأطفالهن لأي آثار سيئة".



ووجد البحث أن شرب القهوة أثناء الحمل لم يؤثر على الوزن عند الولادة أو تسبب في خطر الإجهاض أو في ولادة جنين ميت.



وتحث التوصيات الحوامل على الحد من الكافيين، وتجنب تناول أكثر من فنجانين قهوة في اليوم.