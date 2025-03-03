نصائح هامة لتناول الفيتامينات أثناء صيام رمضان

الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة منى ثابت، أستاذ الباطنة في كلية طب قصر العيني، أنه يمكن تناول الفيتامينات خلال شهر رمضان، ولكن يجب مراعاة بعض الشروط لضمان فعاليتها وعدم تأثيرها على الصيام.

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وأوضحت الدكتورة منى أن من أبرز هذه الشروط:

- تناول الفيتامينات مع الطعام: يُفضل تناول الفيتامينات خلال الإفطار أو السحور لتعزيز امتصاصها وتقليل أي آثار جانبية مثل اضطراب المعدة.

- الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء: مثل فيتامين C وفيتامين B، يمكن تناولها في السحور لأنها لا تُخزن في الجسم لفترة طويلة، مما يساعد في الحفاظ على النشاط طوال اليوم.

- الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون: مثل فيتامين D وE وK وA، يُفضل تناولها مع الإفطار لأنها تحتاج إلى الدهون في الطعام لامتصاصها بشكل فعال.

- المكملات الغذائية مثل الحديد والكالسيوم: يُفضل عدم تناولهما معًا، حيث أن الكالسيوم قد يؤثر على امتصاص الحديد. لذا، يُنصح بتناول الحديد على معدة فارغة مع فيتامين C، بينما يمكن تناول الكالسيوم مع الطعام.



كما نصحت الدكتورة منى بضرورة شرب كميات كافية من الماء خلال الإفطار والسحور لضمان امتصاص الفيتامينات بشكل جيد وتجنب الجفاف. وأكدت على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى، مع تجنب تناول جرعات زائدة.