الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

نظام غذائي بسيط قد ينقذ حوالي 15 مليون شخص حول العالم

نظام غذائي بسيط قد ينقذ حوالي 15 مليون شخص حول العالم
نظام غذائي بسيط قد ينقذ حوالي 15 مليون شخص حول العالم
 
الأحد، 05-10-2025 05:26 م
الوكيل الإخباري-   كشف تحليل جديد أن تبنّي نظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ مستدام، غنيٍّ بالفواكه والخضروات ومعتدلٍ في استهلاك اللحوم والألبان، يمكن أن ينقذ حياة نحو 15 مليون شخص حول العالم سنويًا.اضافة اعلان


أظهرت دراسة حديثة لتقرير لجنة "إيت-لانست" لعام 2025 أن النظام الغذائي الصحي الكوكبي يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27%، كما يساهم في خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

يعتمد هذا النظام على مكوّناتٍ طبيعيةٍ وصحية، مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والمكسّرات، والبقوليات كالعدس والفاصولياء، مع تقليل اللحوم الحمراء، والأسماك، ومنتجات الألبان.

لا يقتصر تأثير هذا النظام على الصحة فحسب، بل يمتدّ ليشمل البيئة، إذ يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتقليل الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية. وقد أظهرت التقديرات أن التحوّل التدريجي نحو هذا النظام قد يمنع 15 مليون حالة وفاة سنويًا، ما يمثّل 27% من إجمالي الوفيات العالمية.

يواجه الباحثون تحديًا كبيرًا بسبب انحراف الأنظمة الغذائية الحالية عالميًا عن هذا النموذج الصحي، حيث يساهم النظام الغذائي الحالي بنسبة 30% من انبعاثات غازات الدفيئة، مهدّدًا التوازن البيئي والتنوّع البيولوجي والموارد المائية.

يكشف التقرير عن مفارقة صارخة، إذ يعاني نحو 3.7 مليار شخص من نقص الوصول إلى الغذاء الصحي والبيئة النظيفة، بينما تتحمّل الشريحة الأكثر ثراءً (30% من السكان) 70% من الضغوط البيئية الناتجة عن النظم الغذائية.

يشدّد الخبراء على أن تحويل النظم الغذائية شرطٌ أساسيٌّ لضمان مستقبلٍ صحيٍّ للبشرية وكوكب الأرض. ويدعون الحكومات إلى اعتماد سياسات مالية تشجّع على استهلاك الفواكه والخضروات وتحدّ من المنتجات غير الصحية، مع أهمية دور القطاع الخاص في هذا التحوّل مع الحفاظ على الشفافية والمصلحة العامة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

عربي ودولي إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

عربي ودولي تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

ا

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ا

منوعات عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست

طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

أخبار محلية طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

خ

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أخبار محلية قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين

طب وصحة أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين



 
 





الأكثر مشاهدة