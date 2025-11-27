لماذا تتفاقم الأوجاع المزمنة مع التغيرات الجوية؟

الوكيل الإخباري- يشكو كثيرون من زيادة الألم الناتج عن الإصابات القديمة مثل الكسور أو الالتواءات، والحالات المزمنة كالتهاب المفاصل، أثناء الطقس البارد أو الممطر، وهي ظاهرة لاحظها أبقراط منذ 2500 عام.

تشير الدراسات إلى أن التغيرات في الضغط الجوي والرطوبة قد تؤدي إلى تورم الأنسجة وزيادة حساسية الأعصاب لنقل إشارات الألم، بينما قد تسهم درجات الحرارة الباردة في تصلب العضلات والأنسجة الرابطة. ومع أن نتائج الدراسات البشرية متباينة، يؤكد الخبراء أن الألم المرتبط بالطقس حقيقي.



ولتخفيف الأعراض، ينصح باستخدام وسائد التدفئة، القفازات الضاغطة والدعامات، وإدراك تأثير الطقس على الجسم لتطبيق استراتيجيات وقائية تساعد على التكيف.