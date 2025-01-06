نوروفيروس يتسلل إلى الملابس والأثاث.. احذروا فيروس الشتاء الخفي

الوكيل الإخباري- يشهد العالم ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس "نوروفيروس"، المعروف بانتشاره السريع وتسببه في القيء والإسهال.

اضافة اعلان



وفي ظل هذه الزيادة، حذر خبراء من أن الفيروس قد يبقى على الأقمشة والأسطح المغطاة بالأقمشة، مثل الكراسي والأرائك والستائر، لمدة تصل إلى شهر كامل، مما يشكل تهديدًا لانتقال العدوى.



وتشير الأرقام إلى أن حالات الإصابة بفيروس "نوروفيروس" قد زادت بنسبة 40% مقارنة بالأعوام السابقة، مما يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من تدفق كبير لمرضى الإنفلونزا.



وتظهر بيانات هيئة الصحة العامة البريطانية (UKHSA) أن عدد الحالات المسجلة هذا العام تجاوز 4,500، وهو أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة قبل خمس سنوات.

انتقال العدوى عبر الأسطح والأقمشة

وينتقل "نوروفيروس" عادة عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب أو من خلال لمس الأسطح الملوثة أو تناول طعام ملوث.

وأكد الخبراء أن الأقمشة قد تصبح بيئة مثالية لبقاء الفيروس وانتقاله، وأوضح جيسون تيترو، عالم الميكروبيولوجيا في تقرير نشرته "ديلي ميل"، أن الملابس والأقمشة يمكن أن تكون بمثابة "أطباق بتري" لنمو الفيروسات، حيث يمكن للفيروس البقاء نشطًا على الأقمشة لمدة تصل إلى شهر.



التوصيات للوقاية من الفيروس

وينصح الخبراء بغسل الملابس وتجفيفها على درجات حرارة عالية للقضاء على الفيروس.

كما أكد تيترو أن استخدام المنظفات البيولوجية التي تحتوي على إنزيمات مثل الليباز يمكن أن يساعد في قتل الفيروسات. وأوصى أيضًا بتشغيل دورة فارغة بماء ساخن مع إضافة مبيض لتنظيف الغسالات بشكل دوري.

أما بالنسبة لتنظيف الأسطح التي قد تكون ملوثة بالفيروس، فإن خبراء من جامعة مينيسوتا ينصحون بعدم استخدام المكانس الكهربائية على المناطق الملوثة بالقيء لتجنب نشر الفيروس عبر الهواء. بدلاً من ذلك، يفضل استخدام صودا الخبز ثم التنظيف بالبخار أو المطهرات المناسبة.