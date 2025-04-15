هل الأرز البني آمن للأطفال دائما؟.. خبير تغذية يوضح

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور هاني أبو النجا، أستاذ التغذية العلاجية، أن الأرز البني يتمتع بقيمة غذائية أعلى من الأرز الأبيض، لاحتوائه على نسب أكبر من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين "ب" والمغنيسيوم.

اضافة اعلان



وأوضح في تصريحاته لموقع الكونسلتو أن الأرز البني يحتفظ بمكوناته الغذائية لكونه لا يمر بمراحل تصنيع طويلة، كما أنه غني بالألياف والدهون الصحية، ما يجعله خيارًا مثاليًا في الأنظمة الصحية، خصوصًا للأطفال.



وأشار إلى إمكانية مزج الأرز البني بالأبيض للحصول على توازن في النكهة والقيمة الغذائية، مع التأكيد على أن الكمية المتناولة هي العامل الأهم، وليس نوع الأرز فقط.



لكن حذر أبو النجا من أن نسبة الألياف المرتفعة في الأرز البني قد لا تكون مناسبة لبعض الأطفال، خاصة ممن يعانون من مشاكل هضمية، حيث قد تسبب الانتفاخ أو الغازات.



كما نبه إلى أن كلا نوعي الأرز قد يتعرضان للتلوث بـالمعادن الثقيلة كالرصاص، إذا زُرعا في بيئات ملوثة، ما يشكل خطرًا على صحة الأطفال.



وفي الختام، شدد على ضرورة شراء الأرز من مصادر موثوقة لتفادي التلوث وضمان جودة وسلامة الغذاء.