4 أسباب لحدوث عسر الهضم في رمضان.. استشاري يوضح

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان من مشكلات صحية تتعلق بالجهاز الهضمي، وأبرزها عسر الهضم، بسبب التغييرات في نمط الأكل والشرب خلال فترة الإفطار والسحور والعادات الغذائية غير الصحية.

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أسباب عسر الهضم في رمضان

كشف الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، عن أبرز أسباب حدوث عسر الهضم خلال رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة الصحية شائعة خصوصًا بعد الإفطار.

الإفراط في الأكل: تناول الأطعمة الدسمة بشكل مفاجئ عند الإفطار يؤدي إلى تلبك معوي يعطل عملية الهضم. ينصح بتقليل كميات الطعام لتيسير عمل الجهاز الهضمي بعد ساعات الصيام الطويلة.

تجنب الأطعمة الدسمة: يجب الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية التي قد تساهم في تفاقم عسر الهضم. كما يُنصح بمضغ الطعام جيدًا لضمان هضم أفضل.

شرب الماء: على الرغم من أهمية شرب الماء بعد الصيام، إلا أن شرب كميات كبيرة خلال الإفطار قد يسبب اضطرابات هضمية.

المشروبات الغازية والأسبارتام

المشروبات الغازية: المياه الغازية قد تكون مفيدة للجهاز الهضمي، لكن مشروبات الكولا تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة التي تضر بالجهاز الهضمي.

مادة الأسبارتام: يحذر الدكتور عز العرب من أن مشروبات الغازية تحتوي على مادة الأسبارتام، التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتؤثر سلبًا على الكبد، حيث تحتوي العبوة الواحدة على حوالي 9 ملاعق سكر.

نصائح للوقاية من عسر الهضم:

تناول كميات معتدلة من الطعام عند الإفطار.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية.

تناول الأطعمة الطبيعية والمتوازنة.

تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على الأسبارتام.

شرب كميات معتدلة من الماء على مدار اليوم.

باتباع هذه النصائح، يمكن الحد من مشكلات عسر الهضم والاستمتاع بشهر رمضان بصحة جيدة.





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