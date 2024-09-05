6 أشياء منزلية تضاعف خطر السرطان

الوكيل الإخباري- يؤدي التلوث البيئي إلى مضاعفة مخاطر الإصابة بالأورام السرطانية، لكنه لا يقتصر على البيئة الخارجية فقط، بل يشمل بعض الأشياء والأدوات التي يتم استعمالها في المنزل.

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ولا يتعلق الأمر هنا بالتوقف عن استعمال هذه الأشياء، وإنما بالبحث عن بدائل طبيعية لبعضها، ومعرفة معدل الخطر وارتباطه بفترة الاستعمال لبعضها الآخر.



ويرجع الخطر، بحسب "تايمز أوف إنديا"، إلى طبيعة المواد المسرطنة التي تدخل في صناعة هذه الأدوات.



دهان الحوائط: يحتوي العديد من أنواع الدهان على مواد مسرطنة مثل إثيلين البنزين والتولوين، ومواد ثقيلة أخرى.



عبوات المياه وحاويات الطعام البلاستيكية: تتحلل المواد البلاستيكية من هذه العبوات إلى جزيئات دقيقة للغاية، وقد تم العثور عليها في الدماغ والكلى والكبد البشري، وزيادتها ترتبط بمخاطر السرطان.



الأواني المقاومة للالتصاق: بحسب جمعية السرطان الأمريكية، إذا كان لديك أوانٍ تم تصنيعها قبل عام 2013، عليك التخلص منها. أما الأنواع الحديثة فهي آمنة.



اللحوم المصنّعة: السجق واللانشون والبيبروني وغيرها من اللحوم المصنّعة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، حسب جمعية السرطان الأمريكية.



المبيدات الحشرية: يرتبط خطر السرطان الذي تسببه هذه المبيدات بالأطفال بشكل خاص. وتفيد التقارير الطبية بأن هذه المبيدات ترتبط بخطر الأورام الصلبة على وجه التحديد.



السجاد والموكيت: بحسب إدارة السموم في كاليفورنيا، يعتبر السجاد والموكيت من المصادر الكبرى لتعرض الأطفال للمواد المسرطنة، خاصةً المنتجات التي تحتوي على مادة PFAS.