الوكيل الإخباري - أحد الأسباب الرئيسية لتدفق الناس إلى بوراكاي هو الشاطئ الأبيض المشهور عالمياً إنه امتداد طويل لشاطئ رملي أبيض ناعم مقسم إلى ثلاث محطات: المحطة 1 حيث توجد المنتجعات والمطاعم الراقية، والمحطة 2 هي المكان الذي توجد فيه مراكز التسوق، والمحطة 3 هي الجزء الأكثر هدوءاً لأنه يحتوي على حشود أقل.





اضافة اعلان

أبرز الأماكن السياحية في جزيرة بوراكاي في الفلبين.

الشاطىء الابيض

أحد الأسباب الرئيسية لتدفق الناس إلى بوراكاي هو الشاطئ الأبيض المشهور عالمياً. إنه امتداد طويل لشاطئ رملي أبيض ناعم مقسم إلى ثلاث محطات: المحطة 1 حيث توجد المنتجعات والمطاعم الراقية، والمحطة 2 هي المكان الذي توجد فيه مراكز التسوق، والمحطة 3 هي الجزء الأكثر هدوءاً لأنه يحتوي على حشود أقل.





جزيرة كريستال كوف



تقدّم جزيرة كريستال كوف نشاطات ممتعة تناسب كافة الفئات العمرية، من مسارات الرحلات، وشاطئ جذاب، ومناظر خلابة ومتحف صغير. تفتح الخلجان من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً ويمكن الوصول إليها بالقارب من جزيرة بوراكاي الرئيسية.

شاطئ بولابوج



يُعرف بولابوج أيضاً باسم الشاطئ الخلفي، وهو مكان شهير للأنشطة على ارتفاعات عالية مثل رياضة ركوب الأمواج شراعياً. في الواقع هناك مسابقات تقام في منطقة فيساياس السياحية في بوراكاي حتى لو لم تكن معتاداً على هذه الرياضة، فإن مشاهدة راكبي الأمواج وحركاتهم البهلوانية يمكن أن تكون ممتعة ومسلية للغاية. لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على منظر بانورامي للجزيرة، فتأكد من زيارة شاطئ بولابوج.

شاطئ بوكا



يعد شاطئ بوكا أحد أشهر المواقع السياحية في بوراكاي. مقارنة بالشاطئ الأبيض ، فإنه يحتوي على رمال خشنة قليلاً ومع ذلك فإن ما يجعلها تستحق الزيارة هو جمالها البكر.

جبل لوهو

المواقع السياحية في بوراكاي الفلبين ليست مجرد شواطئ، بل لديها أيضاً جبال لاستكشافها. المناظر على قمة جبل لوهو بانورامية، وهي مجانية في المرتفعات، ستتمكن من رؤية شواطئ بوراكاي المختلفة مثل شاطئ بولابوج وشاطئ إليجان وأيضًا إطلالة مثالية على ملعب الجولف في فيروايز ومنتجع بلو ووتر. إن مشاهدة غروب الشمس في جبل بوهو أمر لا بدّ منه عند الزيارة.

المصدر - سيدتي









