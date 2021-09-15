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الأربعاء، 15-09-2021 04:28 م

أبرز الأماكن السياحية في جزيرة صقلية الايطالية

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الوكيل الإخباري - صقلية هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط،  وهي توفر تجربة سفر ممتعة للمهتمين بالتاريخ أو العلوم أو الطعام الجيد أو مجرد امتداد جميل للشاطئ.

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أبرز الأماكن السياحية في جزيرة صقلية الايطالية :

 

جبل إتنا
اعتقد الإغريق القدماء أن جبل إتنا - أكبر بركان نشط في أوروبا - كان موطناً لـ Cyclops اليوم، هذه الوجهة، في مقاطعة كاتانيا، هي منطقة جذب سياحي رئيسية في الشتاء، يمكنك التزلج على قمم الجبال، بينما في الصيف، هناك العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة في جميع أنحاء الغابة إذا كنت تبحث عن شيء يبعث على الاسترخاء، فيمكنك ركوب التلفريك إلى ارتفاع يزيد عن 2500 متر فوق مستوى سطح البحر لمشاهدة الصور البانورامية الشاملة هناك خدمات حافلات تغادر من كاتانيا وخط سكة حديد إلى ريبوستو.

 

فولكانو

فولكانو تستحق الزيارة للاستشفاء من حمامات الطين الغنية بالكبريت. حمامات السباحة القريبة من البحر تتدفق من الأسفل بالغازات البركانية لخلق تجربة علاج تجميل فريدة من نوعها ولاذعة .


غول ديل ألكانتارا

تم إنشاء غول ديل ألكانتارا بواسطة موجات الحمم البركانية منذ قرون، وهو عبارة عن سلسلة من الأخاديد الواقعة في متنزه غول ألكانتارا النباتي والجيولوجي بين مقاطعتي ميسينا وكاتانيا، تسربت الصهارة على طول نهر الكانتارا، مما أدى إلى عدد من التكوينات الأفقية والرأسية وبعض الجدران البازلتية التي يصل ارتفاعها إلى 50 مترًا إذا كنت تريد معرفة المزيد، فإن الحديقة تقدم العديد من الرحلات الاستكشافية.

سوق بالارو

تقع أكشاك السوق في حي نورمان بالمدينة بالقرب من محطة القطار، وهي مكدسة بالأسماك الطازجة والمنتجات الملونة سيصيح البائعون ويغنون في المارة لجذبهم إلى بضاعتهم .

المصدر - سيدتي 

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