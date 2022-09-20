الوكيل الإخباري - من بين المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية تتمتع سان مارينو بمجموعة من أجمل المزارات السياحية، لذا إليك أماكن السياحة في سان مارينو.





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جمهورية سان مارينو التي تُعرف باسم "لاسيرينيسيما" من قبل السكان المحليين هي واحدة من أصغر الولايات في العالم، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا هناك الكثير مما يُمكن رؤيته وتجربته في هذه البلد الجميلة، ومن أجمل أماكن السياحة في سان مارينو ما يلي:-

1. بازيليك سان مارينو

هو أهم مبنى في ساحة الحرية، بجانب العديد من الأجواء التي تسود من العصور الوسطى.

2. أبراج سان مارينو" روكا غوايتا"

أبراج سان مارينو أو روكا غوايتا واحدة من أفضل أماكن السياحة في مارينو التي تجذب السياح لها من كل مكان في العالم والتي تُقدم مشهد رائع وبديع على قمم التلال.



3. ممر بيركورسو ديلا

هو ممر للمشي لمسافات طويلة يؤدي إلى صعود العديد من السلالم عبر المنحدرات الصخرية المهيبة والكهوف الطبيعة.

4. قصر بابليكو

تم تصميم قصر بوبليكو ببرجها المربعين من قبل المهندس المعماري " Francesco Azzurri" في أواخر القرن التاسع عشر وتم بناؤه بالحجر المحفور من "Monte Titano".



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