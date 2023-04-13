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الخميس، 13-04-2023 01:55 م

أجمل أماكن السياحة لقضاء شهر العسل في عيد الفطر 2023

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الوكيل الإخباري - تعتبر الجزر والوجهات الشاطئية من أشهر أماكن السياحة لقضاء شهر العسل ، نظرًا لوفرة النشاطات وسط الأجواء الرومانسية الهادئة.

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أجمل الوجهات السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل خلال إجازة عيد الفطر :

 

المالديف

مع 1200 جزيرة و26 جزيرة مرجانية، تتمتع هذه الدولة الجزرية بجاذبية كبيرة للسسائحين في جميع أنحاء العالم لجزرها الغريبة، والشواطئ الرملية اللامعة، والشعاب المرجانية الرائعة، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الرياضات المائية. كونها دولة جزرية تهيمن عليها الرياضات المائية، فإن السياحة هنا مرتبطة بشكل صارم بظروف الطقس الجاف. شهدت جزر المالديف أيضًا تغييرًا جذريًا في السنوات العشر الماضية، كما تم تحسين الجزر المأهولة وجعلها صديقة للسائحين خصوصًا الراغبين بقضاء شهر عسل .

 

موريشيوس

تشتهر موريشيوس بكونها وجهة فاخرة غنية بالشواطئ الرملية، وتقع في جنوب شرق إفريقيا، وهي بقعة مثالية للمسافرين حيث توفر ركوب الأمواج وفرصة الاستجمام على الرمل تحت أشعة الشمس. كونها المكان الأول لمن يقضون شهر العسل، فإن الشواطئ والجزر والحصون والمتنزهات والمتاحف ومراكز التسوق والمعالم الأثرية ستجعل السائحين يختبرون تجربة سفر لا مثيل لها خصوصًا خلال إجازة عيد الفطر.

 

تايلاند

تتنوع المناظر الطبيعية في تايلاند من ناطحات السحاب الشاهقة إلى الغابات الاستوائية والشواطئ السريالية الجاذبة للأزواج. أفضل وقت لزيارة تايلاند هو طوال العام لأنها جزيرة استوائية. ومع ذلك، فإن الأشهر بين نوفمبر وأبريل هي عندما يبلغ موسم السفر ذروته. تايلاند هي عاصمة الحفلات في آسيا مع الكثير من مناطق الجذب السياحي لاستكشافها برفقة الشريك.

 

 

 

سيدتي

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