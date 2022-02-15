الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 01:56 م

أسعار فنادق أبوظبي ترتفع لأعلى مستوى في عامين

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الوكيل الاخباري- سجلت أسعار المبيت في فنادق أبوظبي بالإمارات في نوفمبر 2021 أعلى مستوى لها خلال عامين، لتعود للارتفاع إلى مستويات أعلى مما سجلته قبل جائحة "كوفيد-19"، مدعومة بارتفاع كبير في الطلب، انعكس على مستويات الإشغال العالية التي شهدتها، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة فاقت 100% مقارنة بإيرادات نوفمبر 2020، وفقا لمركز الإحصاء في أبوظبي.

وذكر المركز في تقرير أن الرقم القياسي في نوفمبر 2021 بلغ 116.3 نقطة، مسجلاً المستوى الأعلى خلال عامين، إذ راوح الرقم القياسي بين 58.5 نقطة و102 نقطة خلال عامين.

وأوضح التقرير أن أسعار المبيت في فنادق الإمارة سجلت ارتفاعاً بنسبة 32.4% خلال نوفمبر 2021 مقارنة بأكتوبر السابق عليه، إذ ارتفعت من 88.3 نقطة إلى 116.9 نقطة لجميع الفنادق، في حين ارتفعت أسعار الشقق الفندقية بنسبة 25.7% خلال الفترة نفسها.

وارتفعت إيرادات المبيت في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة بنسبة فاقت 100% خلال نوفمبر 2021 مقارنة بإيرادات نوفمبر 2020، شاملة جميع فئات الفنادق من فئة نجمة واحدة إلى فئة خمس نجوم، بينما ارتفعت إيرادات المبيت في الشقق الفندقية بنسبة فاقت 40.3% خلال الفترة نفسها شاملة الشقق الفندقية الممتازة، والفاخرة، والعادية، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

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