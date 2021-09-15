أشهر البحيرات في المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري - عند ذكر كلمة بحيرات، تبحر مخيلتنا لتصل إلى أشهر البحيرات في العالم مثل (بحيرة فكتوريا، وبحيرة بيكال..)، ولكن ما لا يعرفه البعض أن الممكلة العربية السعودية تضم عدداً من البحيرات التي لا تقل جمالاً عن غيرها.





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بحيرة الأصفر

بحيرة الأصفر التي تحولت إلى محمية طبيعية في فبراير 2019، لما بها من حياة فطرية متكاملة، حيث تعتبر محطة استراحة لهجرات الطيور المختلفة؛ من خلال مرورها مرتين كل عام، من الشمال إلى الجنوب؛ والعكس، بتنوع جميل في أشكالها وأحجامها، مثل البلابل والعصافير والبط، أيضاً وجود الأسماك بالبحيرة على اختلاف أنواعها وأحجامها، يتجنب مرتادو المنطقة اصطياد تلك الأسماك للحفاظ على الحياة الفطرية بالمنطقة، وتُعد أكبر تجمع مائي في الخليج العربي، تقع بين مجموعة من الكثبان الرملية التي منحتها جمالاً مع انعكاس أشعة الشمس على سطح البحيرة، التي ينمو حولها العديد من النبات الصحراوي مثل الشنآن، والطرفاء، والسرخس وغيرها، المنطقة مناسبة جداً لممارسة العديد من الهوايات مثل القيادة على الكثبان الرميلة وتجمع العائلة في ليالي السمر.

بحيرة الخصاب

بحيرة بمناظر جميلة جِدّاً، موقع طبيعي بين الجبال التي تعانق السحاب في تناغم بديع، تقع البحيرة في العرضية التابعة لمحافظة القنفذة وتقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بها الكثير من الأودية مثل "وادي حلي" وهو أشهرها.

بحيرة مُدن

هي عبارة عن بحيرة صناعية مطورة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام في المملكة العربية السعودية، مياه متجددة تعالج بطريقة صديقة للبيئة، تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع البحيرة 400 ألف م2، تمثل مساحة البحيرة منها 210 آلاف م2 بنسبة 52%.

كما يتوفر بالمشروع مسطحات خضراء، وممرات للمشاة بطول 4 كم صممت بطريقة مميزة، وممشى صحي بطول 10كم، وبشكل جمالي تم وضع مجموعة من النوافير في المتنزه ليكون متنفساً للعوائل وقضاء وقت ممتع لهم.

بحيرة دومة الجندل

بحيرة نشأت في دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف شمال السعودية، نتيجة تدفق مياه ري مزارع النخيل التي تشتهر بها المحافظة، تقع البحيرة على مساحة كبيرة جِداً على ضفاف مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد التاريخية، مما أكسبها أهمية تاريخية وتراثية، تحيطها الجبال من عدة نواحٍ، كما يشرف عليها من الناحية الغربية نخيل دومة الجندل، جمال نشأ في وسط الصحراء من تدفق مياه مشروع الري في المحافظة، وقد تشكلت البحيرة في منخفض من التلال المرتفعة من جميع جوانبها على مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع غير منتظمة الأبعاد، تم تطوير المنطقة في عام 2006 برصف وسفلتت الشوارع والإتمام بالإنارة وتركيب ثاني أطول نافورة بها بعد نافورة جدة.

المصدر - سيدتي

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