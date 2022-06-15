الوكيل الإخباري - بعد قرون من بنائه، يقف هرم الجيزة كآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، بعد فترة طويلة من بقاء الهرم الأكبر على قيد الحياة بعد شعبه، يعلمنا الكثير عن مصر القديمة ولكن ليس من دون الألغاز التي لم يتم حلها.

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حقائق عن أهرامات الجيزة



- يبلغ ارتفاع هرم الجيزة 138.8 مترًا.



- حجمها 2.58 مليون متر مكعب.



- يبلغ طول كل جانب من جوانب قاعدة الهرم 230.34 مترًا.



- 2.3 مليون كتلة حجرية تشكل الهرم.



- يصل وزن أثقل الكتل الحجرية في الهرم إلى 80 طناً.



- يأتي طبق هرم الجيزة تقنيات معمارية على مدى قرون في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، بنى المصريون القدماء أول هرم في سقارة.



- شيد المصريون هرم الجيزة بجوانب منحدرة بشكل موحد، جميع الأهرامات التي تم بناؤها بعد ذلك اتبعت المعيار الذي حدده هرم الجيزة.



- اعتاد هرم الجيزة أن يقف أعلى.



وفقًا للسجلات، ارتفع ارتفاع هرم الجيزة في الأصل إلى 146.7 مترًا، وهو ما يقرب من 10 أمتار أطول مما هو عليه اليوم. يفترض البعض أن انخفاض الارتفاع ناتج عن فقدان حجر التتويج المغطى بالذهب للهرم.



ومع ذلك، لا يزال بعض المتشككين يتجادلون حول ما إذا كان التتويج موجودًا بالفعل أم لا.

كان لهرم الجيزة سابقًا شكل خارجي من الحجر الجيري، بقدر ما يبدو هرم الجيزة مثيرًا للإعجاب في الوقت الحاضر، فأنت تنظر فقط إلى قلب الهرم أو قاعدته، وعلى عكس التتويج، تمكن العلماء من تحديد سبب اختفاء الشكل الخارجي للهرم.



على وجه التحديد، تسبب زلزال في القرن الرابع عشر في أضرار جسيمة للهرم في أعقاب ذلك، تحطمت معظم بطانة الهرم.

بدلاً من إصلاح الهرم، أعاد الناس استخدام الحجر الجيري لمباني أخرى في القاهرة، اليوم، لم يبقَ أيٌّ من غلاف الهرم على الرغم من أن بعض أنقاضه لا تزال ملقاة على الأرض في الخارج.



أغرب الحقائق عن أهرامات الجيزة



حصل المصريون القدماء على الجرانيت الخاص بهرم الجيزة من أسوان، لبناء هرم الجيزة، كان على المصريين نقل الجرانيت على بعد 800 كيلومتر من الجيزة، و لحسن الحظ، سمح نهر النيل بشحن هذه المادة الخام بسهولة.



كان لدى قدماء المصريين طريقة ذكية لكسر الحجر، بدون أدوات حديدية، كان على المصريين القدماء أن يرتجلوا كثيرًا لكسر الحج ، كان المصريون يقطعون الأخاديد في الصخور، ويدخلون أسافين خشبية في المسافات البادئة.

بعد ذلك، ينقعهم المصريون في الماء عندما يمتص الخشب الماء و يتمدد ويكسر الحجر، ثم أنهى قدماء المصريين الحجر المكسور إلى كتل جاهزة للاستخدام في البناء.



كان قدماء المصريين يفتقرون إلى الأدوات الحديدية، هذا جعل من الصعب عليهم العمل بالحجر الصلب مثل الجرانيت بينما كانت لديهم أدوات نحاسية وبرونزية، كانت هذه المواد ببساطة شديدة النعومة لتقطيع الجرانيت، نتيجة لذلك كان على المصريين استخدام أدوات مصنوعة من الصخور الصلبة مثل الدولوميت لقطع الجرانيت، سيقومون أيضًا بفرك الكوارتز المسحوق على الكتل لتنعيمها، تمامًا مثل كيفية استخدام ورق الصنفرة اليوم، أصبحت هذه البدائل حاسمة في عملية بناء الهرم الأكبر.



لم يستخدم قدماء المصريين العجلات، بينما كان العلماء يعرفون أن قدماء المصريين اعتمدوا على النيل لنقل مواد الهرم ، فقد ناقشوا كيف كان الناس يناورون بهذه الأحمال الثقيلة على الأرض، في النهاية، اكتشفوا أن المصريين القدماء قاموا ببساطة بوضع الحجر على الزلاجات، وسحبوها برا إلى موقع البناء.



معلومات وحقائق عن أهرامات الجيزة



استنتج المؤرخون منذ ذلك الحين أن الفراعنة جعلوا الفلاحين يعملون في الهرم لتوفير الدخل لهم خلال موسم الجفاف خلال هذه العملية، حصل الفلاحون على رواتب وطعام وإسكان.



لربط حجارة الهرم ببعضها، استخدم قدماء المصريين الجبس المعالج بالحرارة، ومع ذلك، لا يزال علماء الآثار يتساءلون كيف وجد المصريون القدماء ما يكفي من الخشب لحرقه كوقود لهذه العملية.



اقترحت نظرية قديمة أن مصر القديمة هدمت غاباتها القليلة من أجل الوقود، لكن الأدلة لم تعد تدعم ذلك، على هذا النحو، لا يزال العلماء اليوم يدرسون نظريات مختلفة للعثور على الحقيقة وراء هذا اللغز.



جوانب الهرم لها خطأ فقط في أبعادها حوالي 58 مم، كما قام قدماء المصريين ببناء مجمع أهرامات الجيزة للإشارة إلى بعض النجوم في الليل.

إلى جانب التوافق الدقيق لأحجار الهرم، فإنه يُظهر مستوى من الهندسة المعمارية والهندسة يضاهي تصميم القرن الحادي والعشرين.



يبلغ ارتفاع مدخل الهرم حوالي 17 مترًا فوق سطح الأرض وقاعدة الهرم من خلال المدخل، يؤدي نفق يسمى الممر التنازلي مباشرة إلى أسفل الهرم، باتباع هذا المسار، يوجد نفق آخر يسمى الممر الصاعد يشير إلى الأعلى.



يستمر الممر الهابط نفسه لمسافة 105 أمتار، ويصل تحت الهرم ومستوى الأرض ينتهي هذا المسار بغرفة غير مكتملة تحت الأرض، يُعتقد أنها المقبرة الأصلية للفرعون خوفو ومع ذل ، ربما يكون الفرعون قد غير رأيه، وهو ما يفسر سبب مغادرة المصريين القدماء للغرفة غير مكتملة.



بعد وفاة الفرعون وتولى مكانه في الهرم، يعتقد علماء الآثار أن المصريين أغلقوا الممر الصاعد،عند اكتشافه، أغلقت ثلاث كتل من الجرانيت الممر، يبلغ سمك كل منها 1.5 متر.



على الرغم من الهندسة المتقدمة للهرم ، إلا أن الكسر والدخول من المدخل الخارجي كان سهلاً بدرجة كافية، كان تجاوز الأختام أكثر صعوبة، لكن اللصوص ما زالوا يجدون طريقهم حولها.



قام لصوص المقابر ببساطة بحفر نفقهم الخاص عبر الهرم، والذي يسميه علماء المصريات بشكل مناسب نفق السارق.

يبلغ عرض غرفة الملك حوالي 10 أمتار من الشرق إلى الغرب، بينما يبلغ عرضها من الشمال إلى الجنوب 5 أمتار فقط.

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