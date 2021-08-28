الوكيل الإخباري - تتنوع الأماكن الترفيهية في مدينة جدة لتضع أمام السائحين قائمة طويلة ومميزة من التسلية والمرح والحماس، فهي تضم مجموعة من أفضل مدن الملاهي والأماكن الترفيهية؛ حيث يمكنك أن تجد كل ما يخطر في بالك وتلبي مدينة جدة جميع الأذواق وتقدم أوقاتاً رائعة للجميع من كافة الأعمار .

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أفضل الأماكن الترفيهية بجدة :

واحة جدة للعلوم الترفيهية



واحة جدة للعلوم الترفيهية هي وجهة تعليمية وترفيهية من الطراز الأول والتي تقدم للصغار فرصاً مميزة للتعلم بطرق مبتكرة في عالم من المعرفة وذلك عن طريق 6 صالات مختلفة ومنها صالة على شكل جسم الإنسان، وصالة خاصة بكل شيء عجيب ومثير داخل الماء، وصالة أيضاً تحتوي على مكونات الهواء، وأيضاً صالة للعلوم والرياضيات وأخرى للفيزياء وكل واحدة منها تحتوي على نموذج مجسم لتسهل عملية التعلم مما جعلها من أهم الأماكن الترفيهية الثقافية بجدة.

الآيس لاند

يحتوي المركز على كم من الألعاب التي سوف تقضي وقتاً ممتعاً بالداخل معها مثل البولينغ، بالإضافة إلى صالة كبيرة مخصصة لممارسة رياضة التزحلق على الجليد، مع وجود طابق بالكامل مخصص لألعاب الفيديو وغيرها من الألعاب كما يتوافر ملاعب كرة قدم يمكنك الذهاب إلى هناك بصحبة رفاقك، وإقامة عدد من المباريات الممتعة التي تتسم بروح المنافسة المرحة.

فقيه أكواريوم

تقع في مكان مميز على كورنيش جدة يقع فقيه أكواريوم في محيط بحيرة النورس، يعد الأكواريوم وجهة ترفيهية تعليمية من خلال عرضه لعجائب أعماق البحار والمحيطات من مختلف أنحاء العالم يضم الأكواريوم ما يزيد على 200 نوع تتضمن أسماك القرش وأسماك الهامور، وأسماك النابليون وفرس البحر والسلاحف البحرية الحمراء النادرة، وتنين البحرالمورق، وغيرها. كما يمكنكم تجربة السباحة مع الدلافين والتقاط أفضل الصور الفوتوغرافية التذكارية.



عطا الله هابي لاند

تعد هذه المدينة الترفيهية من أبرز المدن في مدينة جدة؛ حيث إِنَّهَا تحتوي على تنوع كبير من النشاطات؛ حيث تقدم لمختلف الفئات العمرية العديد من الألعاب مثل البولينغ وتسلق الجدران ودور السينما المخصصة للأطفال.





الغرفة السرية "غرفة الهروب الأكثر إثارة في جدة"

لعبة غرفة الهروب تجربة جديدة وفريدة من نوعها في المملكة، فهي لعبة ممتعة وتفاعلية وحماسية مصممة لفريق مكون من شخصين إلى 6 أشخاص. الهدف واضح لكنه أصعب مما تظن الخروج من الغرفة، خلال 60 دقيقة ستكونون في سباق مع الوقت؛ لذا عليكم التصرف بسرعة وذكاء وإلا فقد تقفل الغرفة عليكم.

