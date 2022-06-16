أفضل المناطق السياحية في باريس

الوكيل الإخباري - تعتبر باريس واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة حول العالم، فالجميع يتمنى زيارتها مئات المرات، نظراً لما تحتويه من معالم سياحية متعددة، وأجواء مختلفة تماماً.

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إذا حالفكِ الحظ وسوف تزورين مدينة الأنوار قريباً، فهناك مجموعة من الوجهات التي لا يمكنكِ تفويت زيارتها أبداً، وفي هذا التقرير سوف نرشحها لكِ.

1. برج إيفل

بالتأكيد يتربع برج إيفل على عرش أجمل المعالم السياحية في المدينة الفرنسية، فلا يعقل أن تزوري باريس من دون زيارة برج إيفل، أحد أهم رموز المدينة.

2. جسر الفنون Pont Des Arts

واحد من أشهر المعالم، أيضاً، التي يتمنى جميع العشاق زيارتها، نظراً لأنه يشتهر باسم"جسر العشاق"، وهو الجسر المار أعلى نهر السين، الذي يغلق بأقفال منقوش عليها أسماء العشاق حول أقواسه الفولاذية، لكن مؤخراً اتخذت الحكومة قرار إزالتها ومنع التقليد حفاظاً على سلامة الجسر.

3. متحف اللوفر

من لا يرغب في زيارة مكان مُصنف كأكثر المتاحف العالمية شهرة، ويحتوي على 38 ألف قطعة أثرية ومخطوطات ولوحات فنية لأشهر رسامي عصر النهضة، هكذا هو متحف اللوفر، أحد أهم معالم المدينة الفرنسية العريقة، والذي يجذب ملايين السياح سنوياً لزيارته.

4. قوس النصر

يعد قوس النصر من أهم المناطق السياحية في باريس، التي لا يمكنكِ تفويت زيارتها، لتتعرفي عن قرب إلى تاريخ الدولة العريقة، حيث تم تأسيس قوس النصر عام 1806، تخليداً لانتهاء معركة "أوسترليتز"، ولأرواح ضحاياها من الجنود.

5. ممر بانوراما Passage des Panoramas

ممر بانوراما من المغامرات الباريسية التي عليكِ تجربتها، فهو أقدم ممر مغطى في فرنسا، وسقفه من الزجاج الذي يوفر إضاءة مُذهلة، بجانب الفوانيس المُعلقة التي تضفي إحساساً بالرومانسية.

5. ممر بانوراما Passage des Panoramas

ممر بانوراما من المغامرات الباريسية التي عليكِ تجربتها، فهو أقدم ممر مغطى في فرنسا، وسقفه من الزجاج الذي يوفر إضاءة مُذهلة، بجانب الفوانيس المُعلقة التي تضفي إحساساً بالرومانسية.

زهرة الخليج

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