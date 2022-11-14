أفضل وجهات السفر لقضاء عطلة شتوية ممتعة

الوكيل الإخباري - يمثل الشتاء، بالنسبة للكثيرين، الطقس الأنسب للخروج، والانفتاح على العالم، والسفر إلى أماكن ممتعة كثيرة، لكن اتخاذ هذه الخطوة يجب أن يتم بعناية كبيرة، حيث إن هناك أماكن ينصح بتجنبها خلال فصل الشتاء، وأماكن أخرى تتمتع بطقس رائع يُنصح بزيارتها خلاله، تعالوا نستكشف معاً.



فنلندا

جمال فنلندا يجعلها وجهة رائعة لا تصدق، حيث يوجد فيها عدد هائل من الأماكن، التي يمكن أن يزورها السياح، خلال فصل الشتاء. وتوجد أماكن، مثل: روفانيمي، وبحيرة سايما. وتجعل الأنهار الجميلة والمنطقة الطبيعية الكبيرة في روفانيمي مكاناً للتجديف والسباحة وصيد الأسماك. وفي فصل الشتاء، تعد موطناً لمحبي التزلج على الثلوج.

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أيسلندا

مثلما يوحي الاسم، فإن أيسلندا هي موطن الجليد والبحار والأنهار والجداول الشاسعة والعالية الجميلة. وهناك العديد من المواقع والأماكن الجميلة، التي يمكن للمرء أن يطلق عليها أفضل الأماكن للسفر، فهناك أماكن مثل شلال Svinafellsjokull Glacier بلونه الجميل.

النمسا

عند زيارة النمسا، يجب أن تكون فيينا هي المكان الأول الذي يجب أن تذهب إليه، وهي من غنت لها الراحلة أسمهان "ليالي الأنس في فيينا"، ولن تندم أبداً على هذا القرار فهي دولة تجمع بين الهدوء والضوضاء، اذهب حيث شئت ستجد غايتك.

مصر

هناك بعض الأماكن المصرية، التي ينصح بالذهاب إليها في فصل الشتاء، مثل مدينتَي الأقصر وأسوان في صعيد مصر، النوبة أيضاً منطقة رائعة في أسوان ومستقلة بذاتها، وستستمتع بالمشاهد الطبيعية الخلابة، والنيل والمتاحف والحضارة والناس الطيبة، وستجمع لك رحلتك في مصر الكثير من الذكريات الدافئة والحنونة والتذكارات التي ستنال إعجاب الجميع.

إستونيا

إستونيا بلد به أكثر من 1500 جزيرة وغابات جميلة. فالمناظر الطبيعية والأنهار والجداول هي الأفضل في فصل الشتاء. ويمكن القول بأن العاصمة تالين مغطاة بالثلوج من الأعلى إلى الأسفل.

زهرة الخليج