أماكن سياحية دافئة في الشتاء

الوكيل الاخباري- ليس بالضرورة انتظار حلول الصيف المقبل للسفر والسياحة، والمتعة بأشعَّة الشمس، والنشاطات في الهواء الطلق، إذ يمكن التوجُّه خلال ديسمبر (كانون الأوَّل) إلى وجهات سياحية دافئة تسلّط "العرب. كوم" الضوء على 3 منها، والمعالم الجديرة بالزيارة فيها، في الآتي.



1. تنريفي

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تنريفي، هي واحدة من الأماكن السياحية القليلة الدافئة في ديسمبر بأوروبا، حيث يتراوح متوسّط درجة الحرارة هناك بين 20 و25 درجة مئويّة، تقع تنريفي في المحيط الأطلسي، وهي كبرى جزر الكناري (اسبانيا)، مع البراكين التي تحتوي عليها، والقمَّة الجبلية الأكثر ارتفاعًا في اسبانيا، والرياضات المائيَّة التي تقدِّمها للزائرين، والحدائق الطبيعيَّة، والكهوف، تعدّ تنريفي وجهة مثاليّة للمغامرين. وثمة عناوين سياحية جذابة، تشمل:

• حديقة جبل تيد الوطنيّة: تعدّ الحديقة أحد مواقع التراث العالمي، وموطنًا لجبل "تيد"، والبركان، وأعلى قمّة جبلية في اسبانيا (3718 مترًا فوق مستوى سطح البحر). هناك، يجذب المشي وركوب التلفريك إلى القمّة، للاستمتاع بالمناظر الخلَّابة للجزيرة.



• مرصد "تيد": هو يقع على ارتفاع 2400 متر فوق مستوى سطح البحر؛ إنَّه المرصد الشمسي الأكثر كبرًا في العالم. وهناك، تتوافر الجولات، المصحوبة بمرشدين.

• "أكوالاند": هي واحدة من الحدائق المائيّة في تنريفي، وتقع في "كوستا أديجي". بالإضافة إلى المنزلقات المائيّة المثيرة، وركوب الخيل، هناك مسابح ذات طابع خاص، ومتحف الدلافين، ومناطق للعب الأطفال، ويمكن زيارة الموقع، يوميًّا، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة بعد الظهر، في مقابل 19 يورو للأطفال، و27 يورو للبالغين.



2. بوكيت



تايلاند هي واحدة من الأماكن الدافئة الأكثر شعبيَّة للذهاب في ديسمبر (كانون الأول)، حيث يبلغ متوسّط الحرارة 25 درجة مئويَّة. وثمة عناوين لا بدّ من استكشافها عند زيارة بوكيت:



• شاطئ باتونج: هو الشاطئ الأكثر طولًا في بوكيت، وجزء من المتعة السياحية في تايلاند. لكن، قد لا يتمكَّن السائحون من العثور على مكان هادئ في باتونج للقراءة والتأمّل. وبالمقابل، هم سيحظون بالكثير من فرص التسوق والنشاطات.



• مدينة بوكيت: تقع على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وتحديدًا على خليج خلَّاب.

وهي تقدِّم مجموعة من النشاطات، لا سيَّما أنَّها تمتلك بنية تحتيَّة سياحيَّة متطوِّرة، بحيث تتعدَّد فيها الفنادق والمطاعم وصالات التدليك، وغيرها من المعالم السياحية التي نشأت في العقود الماضية، منذ افتتاح شاطئ باتونج في سنة 1980. وهناك، تعكس هندسة العمارة تأثير المهاجرين الصينيين، وجاذبيَّة المباني البرتغاليَّة. وفي بعض الأماكن، تبدو الأنماط التايلاندية التقليدية بوضوح على العمارات. ولا تستقيم زيارة بوكيت، من دون التنزّه في شوارع المدينة القديمة، مع المرور بمتاجرها المحفوظة جيدًا، والقصور الصينيّة البرتغالية، والمعابد، والأضرحة.



3. قبرص

تعدُّ قبرص وجهة سياحيَّة مثاليَّة لقضاء عطلة رومانسيَّة، خصوصًا خلال موسم الشتاء، حيث يتراوح متوسِّط درجات الحرارة في ديسمبر (كانون الأول) بين 20 و22 درجة مئويّة. معالم قبرص كثيرة، ومنها الشواطئ الجذَّابة، والجبال الحرجية، والوديان الخضراء المورقة. وعند زيارة قبرص، لا بدَّ من استكشاف المواقع الآتية:

• قلعة سانت هيلاريون: تربض القلعة على قمَّة صخرة، بالقرب من مدينة "غيرني" قبالة الساحل الشمالي لقبرص، وهي أفضل محميَّة في تحصينات الجزيرة في القرن الحادي عشر. على بعد عشرين دقيقة سيرًا على الأقدام من"غيرني"، يصعد الزائرون عبر اسطبلات القلعة وأحياء الجنود إلى المقرّ الملكي والصرح الديني. ويؤدِّي السلّم المرمّم إلى برج حراسة على قمّة التل، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بمنظر بانورامي للجبال والوديان والسواحل.



• شاطئ نيسي: هناك مركز للرياضات المائيَّة في نيسي، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بالطيران الشراعي، وركوب الأمواج، والتزلُّج على الماء، وركوب القوارب. وتجعل المياه الضحلة الصافية شاطئ نيسي مثاليًّا للغوض والسباحة أيضًا. ويأخذ الشاطئ اسمه من جزيرة صغيرة تقع بالقرب من الساحل.

المصدر: كل العرب



