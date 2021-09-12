أماكن سياحية ونشاطات في جنيف

الوكيل الإخباري - النظام والمساحات الخضر وعلامات الساعات الشهيرة وفنون الطعام (الجبن والفطائر، بخاصّة) والشوكولاتة اللذيذة، كلّها عوامل تجذب إلى زيارة الأماكن السياحية الكثيرة بجنيف، ثاني أكبر مدن سويسرا بعد زيوريخ، وعاصمة "كانتون جنيف". تقع جنيف بجنوب غربي سويسرا، وتحديداً على ضفاف بحيرة جنيف، وهي تقرب من الحدود الفرنسيّة.





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1 بحيرة جنيف: عن طريق استقلال القارب ببحيرة جنيف، يمكن إطالة النظر إلى القصور والمباني الأنيقة، وجبال الألب المغطّاة بالثلوج، في الخلفيّة، علمًا أنّه يمكن الانتقال من جزء في المدينة إلى آخر عن طريق البحيرة بوساطة المركبات (مويت) التي تتوقّف على أرصفة البحيرة منذ العام 1897، ومن المدينة إلى لوزان ومونترو والمدن الأخرى الواقعة على ضفافها، بوساطة المراكب والسفن.





2 "النافورة" أو "جيت دو": تقذف نصف المتر المُكعّب من المياه حتّى ارتفاع 140 متراً في كلّ ثانية، وبذا هي تصنّف بأنها من أطول نوافير العالم. يرجع تاريخ "النافورة" إلى عام 1886؛ كانت تهدف إلى التقليل من ضغط المياه لدى ضخّها لسكّان المدينة، لكن مع حلول عام 1891، هي تحوّلت إلى معلم سياحي دُعّم بالمضخات، وبالإضاءة في عام 1930. يحلو تأمّل النافورة من نقاط عدة، ومنها: حمّامات "باكي"، ومن النزهة على طول رصيف غوستاف - أدو، بخاصّة في المساء.

3 حمّامات "باكي": عنوان سياحي شهير يستقطب المحليين والسائحين من الفئات العمريّة كافة إلى السباحة في قلب المدينة، وذلك في أجواء ودّية، مع إمكانيّة تناول الطعام هناك. يقدّم الموقع الأنشطة البحرية والتدليك والساونا وحمام البخار.

4 "بارك دو لا غرانج": هو المتنزّه الأكبر في المدينة؛ يبعد 10 دقائق سيرًا على القدمين من نافورة "جيت دو" ويضمّ حديقة للورود ومسرحًا تنظّم فيه المهرجانات صيفًا وأنقاض فيلا رومانية قديمة.

5 "الحديقة الإنجليزيّة": في الجانب الجنوبي من بحيرة جنيف، تلفت الساعة الكبيرة المُصمّمة من الزهور، وهذه الأخيرة تتغيّر حسب الفصول. هناك، يقف نصب تذكاري وطني، احتفاءً بدخول جنيف الإتحاد السويسري في عام 1814.

6 "المدينة القديمة": يجذب التسكّع في "متاهة" الشوارع بـ"المدينة القديمة"، حيث تبرز ساحة "بور دو فور" لأنّها الأقدم، وفيها: "ميزون تافيل" الذي يروي شذرات من تاريخ جنيف، و"فندق المدينة" الذي استضاف أحداثاً تاريخيّة .

المصدر - سيدتي

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