اذا كنت تشعر بالدوار أثناء السفر .. اليك هذه النصائح

الوكيل الإخباري-الشعور بالغثيان والدوار هي من أكثر الاعراض التي يشعر فيها الأشخاص خلال سفرهم .

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ونقل موقع "سيدتي" ثمانية نصائح لتجنب الشعور بالدوار والغثيان اثناء السفر :

1-عدم تناول الأطعمة الحارة والدهنية: لا ينصح بتناول المأكولات الحارة والدهنية أثناء السفر، بالإضافة إلى ذلك أنه لا يمكن تناول المأكولات أو المشروبات بطريقة مبالغ فيها، فضلًا عن ذلك أنه من المهم الأخذ في الاعتبار عدم السفر على معدة فارغة أيضًا.

2-الزنجبيل: يلعب تناول مشروب الزنجبيل دورًا مساهمًا في تقليل الشعور بالغثيان والدوار خلال فترة السفر.

3-المقعد الأمامي: ينصح بالجلوس في المقعد الأمامي بالإضافة إلى النظر من النافذة الأمامية والحفاظ على النظر الثابت في الأفق للمساعدة في تنظيم التوازن وبالتالي تقليل الإصابة بالدوار والغثيان.

4-عدم قراءة أو مشاهدة الأفلام: لا ينصح بقراءة أو مشاهدة الأفلام أثناء السفر، وذلك بسبب تركيز العين على منطقة بطريقة مباشرة، مما يتسبب في شعور الجسم بحركات السيارة، ومن ثم الشعور بالاختلاف بين ما يراه والحركة التي تشعر بها يمكن أن يتسبب في الشعور بالدوار والغثيان أثناء الرحلة السياحية.

5-الهواء النقي: ينصح بتنفس الهواء النقي من خلال فتح الفتحات وتشغيل مكيف الهواء أو فتح النوافذ، كما أنه من الممكن وقوف السيارة والتجول في الأرجاء لبضع دقائق إذا لزم الأمر.

6-البحث عن المشتتات: يمكن الاستعانة ببعض المشتتات والتي تقلل من الشعور بالدوار والغثيان خلال فترة الرحلة السياحية، وذلك من خلال الاستماع إلى الموسيقى والأغاني على سبيل المثال طوال الطريق أثناء السفر.

7-استخدام الدواء: يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، من أجل المساعدة في تقليل أعراض الدوار والغثيان خلال الرحلات السياحية وقت السفر، ولكن من المهم للغاية التحقق والتأكد من الملصقات في حالة إعطاء الأدوية للأطفال ولا يمكن تناول هذه الوصفات الطبية أثناء فترة القيادة.

8-إحضار وجبات خفيفة: يفضل إحضار وجبات خفيفة في السيارة أو وسيلة النقل، كما أنه من الممكن تناول وجبة خفيفة كل ساعتين للحفاظ على المعدة من الشعور بالفراغ، ولكن من المهم تجنب الأطعمة ذات الروائح أو النكهات القوية، بالإضافة إلى ذلك أنه من المهم الالتزام بالوجبات الخفيفة مثل البسكويت الجاف.