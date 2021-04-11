الأحد 11-04-2021
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الأحد، 11-04-2021 01:48 م

استئناف حركة الطيران المدني بين مطاري دمشق وفنوكوفو الروسي

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الوكيل الإخباري- استأنفت حركة النقل الجوي المدني للركاب من مطار دمشق الدولي إلى مطار فنوكوفو الدولي في روسيا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية، أن الخطوط الجوية السورية ستسير رحلة أسبوعيا (دمشق ـ موسكو /ذهاب ـ إياب).

وكانت وزارة النقل في سوريا، أعلنت أن الخطوط الجوية السورية ستشغل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت اعتبارا من 3 أبريل 2021.

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يذكر أن لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية أعلنت في 25 الشهر الماضي السماح باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، بدءا من مطلع إبريل الجاري، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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