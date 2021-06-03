الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 04:40 م

الإمارات تعلق دخول القادمين من فيتنام اعتبارا من 5 يونيو

ام


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية عن تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من تاريخ 2021/6/5 في تمام الساعة 23:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى فيتنام.

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كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في فيتنام خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى فيتنام على الرحلات.


وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من فيتنام إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وفيتنام ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات البلدين، والوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية والحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية على أن يكون قد مضى 28 يوما من تلقيهم اللقاح كاملا ويتم إثبات ذلك من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين أو شهادة تطعيم معتمدة، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن و الترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.


وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.


وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من فيتنام عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات وفيتنام.


وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل و جدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

 

البيان


 




 

 


 

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