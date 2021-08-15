السياحة في جنوب أفريقيا

الوكيل الإخباري - جوهانسبرغ هي العاصمة المالية والصناعية لجنوب إفريقيا، والتي بنيت على تاريخ غني من تعدين الذهب تتطور المدينة بسرعة من رحلة سفاري مثيرة إلى مركز نابض بالحياة للفنون والثقافة تشتهر المدينة بالمعارض المعاصرة المتطورة والمطاعم والاستديوهات الفنية.

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أفضل الأماكن السياحية في جوهانسبرغ :

متحف الفصل العنصري

يصور متحف الفصل العنصري قصة الفصل العنصري من خلال الصور والتحف ومقاطع الصحف ولقطات الفيلم تهاجم مشاهد وأصوات حقبة الفصل العنصري الزوار وهم يتنقلون عبر المعارض الدائمة المثيرة للتفكير في رحلة عاطفية عبر تاريخ جنوب إفريقيا تتبع المسارات البلاد عبر عقود من القمع حتى ولادة الديمقراطية احجز ساعتين على الأقل ويفضل أن يكون وقتًا أطول لتحقيق أقصى استفادة من الزيارة هنا يجب على المهتمين بمعرفة المزيد عن نضال جنوب إفريقيا من أجل الحرية، زيارة متحف Liliesleaf Farm، المركز السابق لقادة حركة التحرير.

مدينة جولد ريف

مدينة جولد ريف تقع على بعد ثمانية كيلومترات من وسط المدينة، تعيدك إلى أيام الذروة الذهبية من خلال سلسلة من جولات الملاهي المثيرة والمعارض التاريخية يستضيف هذا الجذب المناسب للعائلة نسخاً من المباني والشركات من تلك الحقبة، ويمكنك أيضاً القيام بجولة في Crown Mines، أحد أغنى مناجم الذهب في العالم. يحب الأطفال حديقة الترامبولين وصالة البولينج ذات العشرة دبابيس وركوب المتنزهات المبهجة، بما في ذلك الأفعوانية الملتوية والمتحركة أناكوندا توفر الحديقة أيضاً جولات مخصصة للأطفال الصغار، فضلاً عن حديقة للحيوانات الأليفة.

ليون آند سفاري بارك

يمكنك الاقتراب من بعض الحياة البرية الشهيرة في إفريقيا على بعد أقل من ساعة بالسيارة من وسط مدينة جوهانسبرج. التفاعلات مع الحيوانات ممكنة في ليون آند سفاري بارك. يمكنك احتضان شبل الأسد وإطعام الزرافات يدوياً. يُسمح بالجولات المصحوبة بمرشدين، ولكن يمكنك أيضاً الانضمام إلى قيادة لعبة إرشادية في مركبات المتنزه لمشاهدة الأسود والفهود والحمر الوحشية والنعام والكلاب البرية والضباع وأنواع مختلفة من الظباء تعد جولات التغذية الليلية وجولات ركوب الرمث في النهر من الأشياء الشهيرة الأخرى التي يمكنك القيام بها تأكد من الالتزام بجميع لوائح السلامة والحفاظ على النوافذ الخاصة بك عند القيادة في الحديقة.

حديقة بيلانيسبيرج الوطنية

تقع حديقة بيلانيسبيرج الوطنية على بعد 2.5 ساعة بالسيارة بسهولة من جوهانسبرج، وهي أحد أكثر محميات الألعاب شعبية في جنوب إفريقيا لديك فرصة لرؤية الخمسة الكبار في إفريقيا هنا (الأسد ، النمر ، الجاموس ، الفيل ، ووحيد القرن)، وتشتهر الحديقة بأنظمتها البيئية الغنية للغاية وتنوع الحياة البرية، وذلك بفضل موقعها في منطقة انتقالية بين Lowveld الخصبة الغطاء النباتي وصحراء كالاهاري العطشى.

المصدر - سيدتي

















