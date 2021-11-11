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الخميس، 11-11-2021 03:26 م

اماكن تستحق الزيارة في ولاية شيكاغو الامريكية

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الوكيل الإخباري - هناك ثروة من مناطق الجذب السياحي التي لا ينبغي تفويتها في شيكاغو، والعديد منها يوفر مناظر فريدة لأفق المدينة الذي لا يُنسى. نظرًا لموقعها على ضفاف بحيرة ميشيغان، تتمتع المدينة أيضًا بواجهة بحرية رائعة للاستمتاع بها مع حدائق جميلة على ضفاف البحيرة تقع بجانب رصيف مليء بالجاذبية.

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أشهر الأماكن السياحية في شيكاغو ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية :

 

ماغنيفيسنت مايل

يعد ماغنيفيسنت مايل أحد أفضل الأماكن للتسوق في العالم، وهو موطن لعدد وافر من المتاجر الكبرى مع العديد من مراكز التسوق متعددة الطوابق المنتشرة أيضًا. يمتد هذا القسم اللامع من شارع ميشيغان من شارع أوك إلى نهر شيكاغو، وهو المكان المناسب للذهاب إليه إذا كنت ترغب في التسوق. تعلوها ناطحات سحاب ضخمة ومباني شهيرة مثل برج شيكاغو المائي ومبنى ريجلي.

 

نيفي بير

نيفي بير يطل على بحيرة ميشيغان ويقدم جميع أنواع الترفيه المناسب للعائلة. تصطف على جانبيه جولات الكرنفال، والحدائق، ومجموعة لا حصر لها من عوامل الجذب. يبلغ طول الرصيف كيلومترًا واحدًا ويضم عدد لا يحصى من المطاعم والمتاجر.

 

نهر شيكاغو
يوفر ممر المشاة الذي يبلغ طوله ميلاً والذي يمتد على طول الضفة الجنوبية للنهر حيث يمر عبر منطقة وسط المدينة للزوار مساحة خضراء مورقة حيث يمكنهم التنزه والاستمتاع بمشاهد المدينة. تتوفر الرحلات النهرية التي تقدم للزوار معلومات تاريخية عن أشهر معالم المدينة.

 

نافورة باكنغهام

تقع نافورة باكنغهام المصممة على طراز الفنون الجميلة في جرانت بارك، وقد صممها المهندس المعماري إدوارد بينيت بعد نافورة لاتونا في فرساي.

 

المصدر - سيدتي 

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