انخفاض حركة نقل الركاب لشركات الطيران الروسية بنسبة 46% في 2020

الوكيل الإخباري _ تقلصت حركة الركاب لشركات الطيران الروسية في العام 2020 بنسبة 46% إلى 69.17 مليون مسافر مقارنة بالعام 2019، وذلك وفقا لبيان صدر عن وكالة النقل الروسية.

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ووفقا للبيان فقد نقلت شركات الطيران الروسية أكثر من 5 ملايين مسافر في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يقل بنسبة 43% عن مستوى ديسمبر 2019.



وأشار البيان إلى أن شركة "أيروفلوت" حافظت على مركزها كأكبر شركة طيران في روسيا، على الرغم من أن الشركة الروسية قلصت أنشطة النقل في 2020 بنسبة 61% إلى 14.6 مليون مسافر.



فيما انخفضت حركة نقل الركاب لشركة S7 Airlines بنسبة 31% إلى 12.3 مليون مسافر، بينما تقلصت حركة نقل الركاب لشركة "بوبيدا" بنسبة 12% إلى 9.1 مليون مسافر.



وتراجعت حركة الطيران والسفر في العام 2020 في ظل أزمة فيروس كورونا، التي عصفت بالعالم، ويعد قطاعا الطيران والسفر الأكثر تضررا من الأزمة في العالم.

المصدر : روسيا اليوم



