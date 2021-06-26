تحت شعار 'صيفنا على جوك' هيئة السياحة تطلق برنامج صيف السعودية 2021 - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك" خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة؛ يُقدم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية؛ عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

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وينطلق برنامج "صيفنا على جوك" في عدد من الوجهات المتنوعة والغنية بالخيارات الواسعة التي تلبي تطلعات السياح من داخل وخارج المملكة، فمن اجواء الانشطة والفعاليات البحرية على شواطئ "جدة وينبع وأملج ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، إلى الاجواء الباردة والمعتدلة في مرتفعات "الطائف والباحة وعسير"، إلى المناطق التاريخية والتراثية في "تبوك والعلا والأحساء"، إلى قلب المملكة النابض في "الرياض".



وبإمكان السياح الاختيار من بين الوجهات والباقات السياحية العديدة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق "روح السعودية" visitsaudi.com والذي يوفر زخم من المعلومات بعدة لغات، كما يمكن للسياح التواصل مع مركز العناية بالسياح (930) والذي يعمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات.



وبهذه المناسبة صرح وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تؤكد انطلاقة برنامج صيف السعودية لهذا العام؛ عزم القطاع السياحي في المملكة على المضي قدماً في تحقيق مستهدفاته الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ والساعية لترسيخ مكانة السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم، برغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي العالمي إثر جائحة كورونا".

وأضاف الوزير: "تسهم انطلاقة برنامج صيف السعودية؛ وتوالي البرامج والأنشطة السياحية؛ في تعزيز جهود القطاع السياحي الرامية إلى تطوير الوجهات السياحية وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوفير الوظائف الدائمة والموسمية للمجتمعات المحلية، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة".



وفي ذات السياق؛ أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين؛ قائلاً: "نرحب بكافة السياح للاستمتاع بالأجواء الصيفية المتنوعة في السعودية، والتي تجمع ما بين الاستمتاع بالاجواء الباردة والمعتدلة في الوجهات السياحية الجبلية في جنوب المملكة وممارسة الأنشطة والفعاليات النوعية في الوجهات البحرية على ساحل البحر الأحمر"، وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً: "تتكامل جهودنا في الهيئة السعودية للسياحة مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ وإنجاح كافة البرامج والباقات والفعاليات السياحية والتي يقدم بعضها لأول مرة بالمنطقة، وذلك لتلبية تطلعات السياح وضمان تقديم تجارب سياحية ثرية وسلسة وآمنة في صيف السعودية".

المصدر - سيدتي