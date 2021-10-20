تعرفوا على أجمل جزر المالديف للاستجمام

الوكيل الإخباري - تعتبر جزر المالديف وجهة سياحية بامتياز وخصوصا لعشاق الاستجمام والهدوء في المنتجعات الصحية الفاخرة، كما أنها واحدة من أجمل الأماكن الساحرة لقضاء شهر العسل، حيث تتميز بشواطئها المعزولة، وسحرها الخلاب الذي يأسر القلوب برمالها البيضاء، وألوان البحر المتدرجة، وطقسها الرائع المنعش طوال أيام العام، وهو ما جعل منها واحدة من أشهر وأجمل الأماكن السياحية في العالم.

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- جزيرة ماليه

جزيرة ماليه هي عاصمة جمهورية جزر المالديف، وهي من أجمل وأكثر الجزر المالديفية تميزًا، يوجد بها الكثير من أجمل الأماكن السياحية وأهمها الشاطئ الصناعي والذي يمكن التجول فيه باليخوت المجهزة للرحلات البحرية،كما تضم الكثير من مراكز التسوق العالمية، والأماكن التاريخية والثقافية المهمة والعديد من الوجهات الترفيهية و الاستجمامية الرائعة.

- جزيرة أدو المرجانية

تعد جزيرة أدو المرجانية واحدة من جزر المالديف السياحية الأكثر شهرة عالمياً، والاكثر تطورًا وتحضرًا، حيث تضم مجموعة من أرقى منتجعات المالديف السياحية، وتتميز بمياهها النقية التي تنتشر بها الشعاب المرجانية بمختلف أشكالها وألوانها الساحرة.

- جزيرة مافوشي

لازالت "مافوشي" تتمتع بجاذبية طبيعية خاصة جعلتها من أكثر الجزر جذبًا للسياح رغم تعرضها لخسائر كبيرة بسبب تسونامي الذي اجتاح جنوب شرق آسيا، وأهم ما يميزها هدوءها وبعدها عن الازدحام، كما تتوفر بها جميع الأنشطة السياحية بأسعار منخفضة، ولذلك تعتبر المقصد الأول للسياح من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

- جزيرة هيلينجيلي

تحظى جزيرة هيلينجيلي بمقومات طبيعية غاية في الروعة، وأهمها الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والدلافين التي تسبح في مياهها، ولذلك هي من أفضل أماكن الغوص في المالديف، وبها مركز خاص لتعليم الغوص، وكثير من الأماكن المميزة كالمطاعم المطلة على الشاطئ، والمنتجعات الراقية التي ينصح بها لقضاء شهر العسل.



- جزيرة الكاكاو

من أكثر الجزر السياحية في المالديف شهرة، فهي من الجزر التي يقصدها المشاهير من مختلف دول العالم، حيث تتميز بهدوئها الكبير ونقاء مياهها ونعومة رمالها، كما تضم أيضًا أرقى منتجعات سياحية في المالديف، وتقدم لنزلائها أفضل الخدمات السياحية وأكثرها رفاهية وتميزًا.

- جزيرة اليماثة

تعد " اليماثة "من جزر المالديف المميزة، وأفضلها للغوص، فبها الكثير من الحيوانات الملونة وأشكال الشعب المرجانية المختلفة، كما يوجد بها اماكن سياحية عديدة، وبها حوض أسماك من أكبر وأفضل أحواض الأسماك "الأكواريوم" في المالديف.



- جزيرة راسدو أتول

وهي أفضل جزيرة في المالديف لعشاق الحياة البحرية، إذ تضمّ بين جنباتها منتجع (Kuramathi)، والذي يوفر لقاصديه نزلاً فخماً وتجربة فريدة من نوعها للغوص في أعماق المالديف، ويمتاز المنتجع بأنّه يقع ضمن مساحات شاسعة من المناطق الخضراء المحاطة بالشواطىء الخلابة،

المصدر - سيدتي

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