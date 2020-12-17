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الخميس، 17-12-2020 11:20 ص

جزر فيجي مهددة بأمواج عملاقة مع اقتراب الإعصار ياسا - فيديو

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الوكيل الاخباري - فرضت سلطات جزر فيجي التي تقع في ميلانيزيا جنوبي المحيط الهادئ، حالة طوارئ استعدادا لمواجهة الإعصار "ياسا" المتوقع أن يجتاح الأرخبيل خلال الساعات القادمة داعية سكان القرى الساحلية إلى المغادرة والتمركز في مناطق مرتفعة.

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ومن المتوقع أن تضرب العاصفة القوية جزر فيجي، جالبة معها رياحا بقوة الإعصار إلى المناطق الواقعة جزيرة في المحيط الهادئ، وفقا لوكالة "وكالة فرانس برس" وقالت الوكالة أن:
" مكتب الحالات الطارئة في فيجي حذر من رياح عاتية مصاحبة للإعصار وارتفاع مستوى الأمواج إلى أكثر من 16 مترا، الإعصار ياسا يصل إلى الدرجة الخامسة قبل أن يجتاح جزر فيجي".

 



ويواصل إعصار ياسا الذي يعد الأشد على الإطلاق تقدمه باتجاه فيجي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 325 كلم/ساعة وهو يكتسب مزيدا من القوة.

 

وعن استعدادت مواجهة الإعصار قالت السلطات المحلية في منطقة فيجي:
" استحدثت سلطات فيجي مراكز إيواء وأغلقت المدارس وأوقفت وسائل المواصلات العامة بينما خلت شوارع العاصمة سوفا من المارة صباح اليوم تحسبا لوصول الإعصار".


وكما حذرت وكالة الأرصاد الجوية (ويذرووتش) ومقرها نيوزيلندا من أن فيجي تقع بأسرها في مرمى الإعصار مرجحة أن تكون الأضرار الناجمة عنه أشد من تلك التي خلفها الإعصار هارولد الذي أحدث دمارا واسعا في جزر سليمان وفي فانواتو وفيجي وتونغا.


يذكر أن أعنف إعصار على الإطلاق ضرب فيجي هو (وينستون) في شباط من عام 2016 وأودى بحياة 44 شخصا وألحق أضرارا قدرت قيمتها بمليار دولار.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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