خطوات عليك القيام بها على الهاتف قبل السفر في الشتاء

الوكيل الإخباري - أصبحت التكنولوجيا لصيقة بالإنسان في حلّه وترحاله، وبات من الضروري بعض إجراءات الأمان أثناء السفر للحصول على تجربة سفر مريحة وتفادي أي مشاكل محتملة.



فيما يلي مجموعة من إجراءات السلامة والتي يجب اتخاذها على الهاتف أثناء السفر في فصل الشتاء، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:

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قم بتشغيل إشعارات البث في حالات الطوارئ





سواء كنت مسافراً إلى موقع بعيد أو منطقة معرضة للانهيارات الأرضية أو الكوارث الطبيعية الأخرى، فيجب عليك تشغيل إشعارات بث الطوارئ أثناء السفر. يمكن أن يساعدك تمكين هذه الميزة في الحصول على تحذيرات مسبقة وإشعارات الخطر.





يمكنك فعل ذلك بالخطوات التالية:

على أندرويد: الإعدادات -> حول -> معلومات الطوارئ -> أدخل جميع المعلومات -> ثم انقر فوق المعلومات الطبية -> تحرير المعلومات وأضف جميع المعلومات المتعلقة بالطب مثل أي مرض أو فصيلة دم، إلخ.

على آيفون توجه إلى تطبيق Health واضغط على معرف طبي، ثم أدخل جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك جهة اتصال الطوارئ.

احفظ تفاصيل الاتصال المهمة على هاتفك

من المهم أن تقوم بحفظ تفاصيل الاتصال بالسلطات المحلية مثل السفارة والشرطة المحلية والضباط المهمين الآخرين على هاتفك لاستخدامها في حال الطوارئ.

تنزيل الخرائط في وضع عدم الاتصال

تتيح خرائط غوغل للمستخدمين تنزيل الخرائط في وضع عدم الاتصال. إذا كنت مسافراً بالسيارة أو في رحلة برية، فعليك تنزيل الخرائط في وضع عدم الاتصال على هاتفك. سيساعدك هذا في العثور على الاتجاهات الصحيحة حتى بدون اتصال بالإنترنت.

احتفظ بصور جواز السفر ورخصة القيادة والمستندات المهمة الأخرى على هاتفك

احتفظ دائماً بنسخة رقمية من مستنداتك المهمة مخزنة في هاتفك. يمكنك استخدام تطبيق Digilocker للاحتفاظ بالمستندات بأمان على هاتفك والوصول إليها في أي مكان تريده. يمكنك أيضاً التقاط صور لمستنداتك وتخزينها في مكان آمن مثل مجلد آمن أو في مجلد مخفي على هاتفك.

قم بتمكين خدمة العثور على الهاتف

بينما نتحدث عن الاحتفاظ بكل هذه الأشياء على هاتفك، من المهم أن تحافظ على أمان هاتفك في المقام الأول. لهذا، يمكنك تمكين Find My على آيفون و Find My Phone على أجهزة أندرويد لتتبعها عن بعد في حالة فقدانها.

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