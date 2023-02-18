رحلة سياحية ممتعة إلى المغرب خلال أشهر الربيع والخريف

الوكيل الإخباري - السياحة في المغرب جاذبة للمسافرين نظرًا لاحتوائها على الجمال والمناظر الطبيعية الفريدة، كما أنها تمتاز بتنوعها لاحتوائها على السياحة الجبلية وزيارة المدن العريقة فضلًا عن ذلك السياحة الدينية وممارسة الأنشطة الرياضية.

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في الآتي، أبرز النصائح عند السياحة في المغرب :

ما هو أفضل وقت لزيارة المغرب؟

أفضل وقت لزيارة المغرب هو الخريف (سبتمبر-نوفمبر) أو أوائل الربيع (مارس-أبريل)، يكون الطقس دافئًا، لكن ينصح بتجنب درجات الحرارة القصوى من الحر الشديد والليالي الباردة.

متى تزور الصحراء؟

ربما الخريف (سبتمبر - نوفمبر) أو أوائل الربيع (مارس - أوائل أبريل)، مع الحرارة الحارقة في الصيف وانخفاض درجات الحرارة ليلاً في الشتاء، فإن تجنب هذه الظواهر المتطرفة سيجعل الإقامة في الصحراء أكثر راحة يمكن أن توفر المواسم الواقعة بينهما ظروفًا مثالية للخروج في المناظر الطبيعية، ولكن من المهم الوضع في الاعتبار أن العواصف الرملية غير المتوقعة تحدث في الصحراء، خاصة خلال شهر أبريل، وليس من الجيد الوقوع فيها مهما كان الوقت الذي يقرر فيه الشخص السفر إليه الصحراء، فمن الضروري التأكد من حزم طبقات إضافية لحماية الوجه من أشعة الشمس والرمال الدوامة.

متى تزور المغرب للاستمتاع بالساحل؟

يتدفق المسافرون على الساحل بين يونيو وسبتمبر عندما تجلب درجات الحرارة المرتفعة طقسًا رائعًا على الشاطئ، كما أنه يجب الوضع في الاعتبار زيارة طنجة والصويرة وتغازوت خلال هذا الوقت، غالبًا ما تصل درجات حرارة المياه حول طنجة إلى 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) في أغسطس وهي ظروف ممتازة للسباحة مع السكان المحليين وتناول المأكولات البحرية المشوية على الواجهة البحرية.



متى تزور المغرب بعيدًا عن الحشود؟

المغرب وجهة سياحية شهيرة على مدار العام، ولكن بعض أجزاء العام تشهد ازدحامًا أكبر تشهد الأماكن السياحية الداخلية مثل مراكش وفاس وشفشاون أكثر الأوقات ازدحامًا خلال الخريف والربيع، وذلك بفضل درجات الحرارة الدافئة والممتعة، المناطق الساحلية لطنجة والصويرة هي الأكثر شعبية خلال فصل الصيف، وتشتهر المناطق الجبلية والصحراء أيضًا في الخريف والربيع.

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