الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

جريمة في المفرق .. سيدة تقتل ابنتها العشرينية

الخميس، 11-03-2021 11:26 ص

روسيا تمد شركات الطيران بطائرات محلية الصنع

shutterstock_1106015543-1web


الوكيل الاخباري - أنشأت روسيا شركة طيران جديدة، وحددت مهمة الشركة، التي تحمل اسم "أفرورا" بتقديم خدمات النقل إلى سكان الأقاليم الشرقية الروسية.

اضافة اعلان
 

وستمد روسيا شركة الطيران الجديدة بطائرات محلية الصنع.


وذكر موقع الرئاسة الروسية على شبكة الإنترنت، نقلا عن وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف، أنه من المقرر أن تحصل شركة "أفرورا" على 45 طائرة على أقل تقدير، قبل عام 2024. وبالمجمل ستملك شركة الطيران الجديدة 91 طائرة و40 مروحية.


وأشار الوزير إلى أن شركة "أفرورا" قد تحتاج إلى دعم مالي لبدء عملها، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تشجيع شركات الطيران المحلية على شراء الطائرات الروسية من خلال توفير الدعم المالي لها.


جدير بالذكر أن روسيا أعطت في الفترة الأخيرة دفعا قويا لصناعة الطائرات المدنية. وقد بدأت الصناعة الروسية تنتج طائرات مدنية جديدة منها "سوخوي سوبر جيت" وطائرة القرن الواحد والعشرين "إم إس21".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Conwy-Castle-River-Wales

بالصدفة..اكتشاف نفق سري عمره 900 عام في ويلز - صور

Disneyland-Magic-Happens_Mickey-860x574

إعادة افتتاح ديزني لاند في كاليفورنيا بحلول نهاية أبريل

03003101-vaccication-vaccine-passport-eu-tatler2021_cover_1000x659

وجهات سياحية تعترف بجوازات سفر اللقاح في صيف 2021

Parking-rates-in-Dubai

في الإمارات.. نظام جديد يتيح ركن السيارات بدون رسوم

0qPibO1Q3Qk

شاهد.. مبنى سكني يتحول إلى كهف جليدي في مدينة روسية

AUdnyjhwi9U

بلدة صينية أثرية غارقة منذ عقود تظهر من تحت المياه - فيديو