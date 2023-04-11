طرق بسيطة تجعل تجربتك في الطيران أكثر سلاسة

الوكيل الإخباري - إذا كان المسافر لم يخض تجربة السفر بوساطة الطائرة، من قبل، فإن النصائح الآتية تجعل الرحلة الجوية أكثر سلاسة.

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يمكن إلقاء نظرة على سياسات الأمتعة الخاصة بشركة الطيران، حتى لا يتجاوز حجم ووزن الحقائب، وينتهي به الأمر إلى الإنفاق الزائد في المطار. قد يهمّك أيضًا، الاطلاع على شنط السفر الخاصة بكل وجهة سياحية.



لناحية مقعد الطائرة، يصح حجز الأخير، مع بطاقة السفر أو تسجيل الوصول مبكرًا في المطار. لكن، تختلف وجهات نظر الناس في ما يتعلق بمقعد الطائرة الجيد؛ إذا كان المسافر طويل القامة، فإن مخرج الطوارئ أو مقعد صف المخرج القياسي هو الأفضل، يوفر هذا المقعد مساحة أكبر للرجلين والاتكاء على النافذة. وإذا كان الراكب يرغب في النزول من الطائرة بشكل أسرع، فإن مقاعد الصفوف ومقاعد الصف الخلفي هي الأفضل، خاصة في الرحلة القصيرة. من المهم أيضًا ملاحظة أن المقاعد الخلفية صاخبة جدًّا.

داخل الطائرة، من الضروري خلع الحذاء، خصوصًا إذا كان طويل الكعب، إذ تميل القدمان إلى الانتفاخ أثناء الرحلات الجوية، لذا من المهم ارتداء زوجي الجوارب.

من جهة ثانية، يمكن التخلص من بكاء الأطفال والركاب الثرثارين باستخدام زوجين جيدين من سدادات الأذن. كما يمكن أن يصبح وقت القيلولة ضرورة.



لا غنى عن هذه الطلبات على متن الطائرة

إذا كان الشخص يسافر مع أطفال وكانت ألعابهم داخل أمتعتهم المسجلة، يمكن طلب بعض الألعاب من مضيفات المقصورة إذا كانت بحوزتهم، إذا كان المسافر يشعر بالبرد ولم يكن هناك بطانية واحدة كافية، فيمكن ببساطة طلب بطانية إضافية. في هذه الإطار، هذه أغراض لا يمكن الاستغناء عنها في رحلات السفر الطويلة.

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