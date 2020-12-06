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الأحد، 06-12-2020 12:18 م

عودة الرحلات الجوية الداخلية في الجزائر بعد توقف 9 أشهر

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الوكيل الاخباري - تستأنف الجزائر الرحلات الجوية الداخلية اليوم، بعد توقف 9 أشهر بسبب كورونا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

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وأعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الداخلية بعد توقف 9 أشهر، بسبب جائحة كورونا وذلك وفقا لما أعلنته "وكالة الأنباء الجزائرية".

 

وقالت الوزارة فى بيانها:
"تعلن وزارة النقل عن عودة الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من اليوم الأحد، عبر برنامج يومي للرحلات أعدته الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجزائر".

وأضاف البيان، أنه فيما يخص الرحلات الدولية من وإلى الجزائر فإنها تبقى مرتبطة فقط بإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، ولا تشمل الرحلات التجارية التي لم تتخذ السلطات العليا للبلاد أي قرار بشأنها، وتبقى معلقة إلى إشعار آخر.


وتستأنف غدا الرحلات الداخلية إلى الولايات الجنوبية، فيما تستأنف الرحلات إلى الولايات الشمالية بنسبة 50 % كمرحلة أولى.


يذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا. 


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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