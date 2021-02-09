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الثلاثاء، 09-02-2021 10:50 ص

عودة رحلات الطيران بين روسيا ودولتين جديدتين

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الوكيل الإخباري_ بدأت روسيا استئناف رحلات الطيران مع اليونان وسنغافورة، وذلك بعد تعليق رحلات الطيران في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

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واعتبارا من امس الإثنين، سيتم السماح بتنفيذ رحلتين أسبوعيا على خط موسكو - أثينا، وثلاث رحلات أسبوعيا على خط موسكو - سنغافورة.

وبحسب وكالة نوفوستي، فإنه على الرغم من تحديد عدد الرحلات المسموح بها، فإن شركات الطيران الروسية لم تعلن بعد عن خططها لاستئناف رحلات الطيران على هذين المسارين.


وعلقت روسيا رحلات الطيران المدني المنتظمة و"تشارتر" منذ 27 مارس/آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وبشكل استثنائي كان يسمح بتنفيذ رحلات عودة المواطنين الروس إلى روسيا ورحلات الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية.


وابتداء من أغسطس/آب الماضي، بدأت روسيا باستئناف رحلات الطيران المدني بشكل محدود وتدريجي.


وتم استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

 

وبنهاية يوم الخميس الماضي، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 3 ملايين و917 ألفاً و918 إصابة.


كما تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، حاجز 75 ألف حالة بعد تسجيل 521 وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 75205.


المصدر : العين الإخبارية 






 




 

 


 

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