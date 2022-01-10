فنلندا وجهة مثالية للسياحة العائلية

الوكيل الإخباري - تزخر فنلندا بالأماكن السياحية التي لا حصر لها، وتشمل المناظر الطبيعية الهادئة والمتاحف القديمة وقاعات العرض عند السياحة العائلية في فنلندا، يمكن زيارة عدد من المتنزهات الصديقة للأطفال والاستمتاع بالحياة البرية المذهلة وسط أغصان الغابات المورقة.

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فاسا



تعتبر فاسا واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في فنلندا الواقعة على الساحل الغربي. تم تشكيلها في عام 1606 في عهد تشارلز التاسع ملك السويد.

هي إحدى المدن التاريخية التي تشتهر بتصميماتها المعمارية الجميلة ومركزها الرائع للفنون والتاريخ والتعليم والثقافة. تقدم فاسا بعض الأماكن السياحية الغريبة في فنلندا مثل متحف كونتسي للفن الحديث ومتحف تيكانوجا للفنون ومرفأ Harrström القديم للصيد.

أولو



تقع في وسط فنلندا بالقرب من النقطة التي يلتقي فيها نهر أولوجوكي بخليج بوثنيا. إنها خامس أشهر مدينة في شمال فنلندا ورابع أكبر مدينة حضرية في البلاد. كونها ساحة على الواجهة البحرية، فهي واحدة من الأماكن السياحية الشهيرة في فنلندا حيث ستتمكن من العثور على سوق مزدحم به عدد كبير من أكشاك الطعام. يمكنك التقاط مناظر سريالية للمسطحات المائية وقضاء بعض الوقت في الاسترخاء على طولها. يحب السياح هذا المكان لمناظر شروق الشمس وغروبها الجميلة.

فانتا



تأسست مدينة فانتا في عام 1972 وتقع في مصب نهر فانتا، وتقع في جنوب فنلندا. رابع أكبر مدينة في فنلندا من حيث عدد السكان، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 240.35 كيلومتر مربع. المدينة محاطة بهلسنكي من الجنوب، وكيرافا من الشمال، وسيبو من الشرق، ونورميارفي من الشمال الغربي، وإسبو من الجنوب الغربي.

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