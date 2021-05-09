قطاع السفر البريطاني يضغط لإلغاء الحجر الصحي من مقاصد العطلات

الوكيل الإخباري - طالب كبار رجال صناعة السفر والسياحة البريطانية، بمزيد من الوضوح حول موعد إضافة وجهات عطلات جديدة إلى القائمة الخضراء للمناطق الخالية من الحجر الصحي، وسط انتقادات لما التزمت به الحكومة من حذر مفرط في نهجها لإطلاق السفر الدولي.

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وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إن البرتغال وجبل طارق، هي من بين 12 وجهة فقط ستكون على القائمة الخضراء للبلدان المعفاة من الحجر الصحي اعتباراً من 17 مايو - مع وجود بعض البلدان المدرجة على القائمة والمستمرة في عدم قبول المصطافين ومحبي قضاء العطلات.



وقال وزير النقل جرانت شابس إن إلغاء الحظر المفروض على السفر الدولي لأغراض الترفيه كان «حذراً بالضرورة»، ولكن قادة القطاع حذروا من أن ذلك قد «يؤخر انتعاش الصناعة».



ولن يطلب من الأشخاص العائدين إلى إنجلترا من وجهة خضراء اعتباراً من 17 مايو دخول العزل الذاتي، ويطلب منهم فقط إجراء اختبار واحد لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) بعد الوصول. وتضم القائمة الخضراء أيضاً عدة أقاليم ووجهات بريطانية نائية فيما وراء البحار تخضع فيها الزيارات لقيود شديدة، مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وبروناي وجزر فارو.

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