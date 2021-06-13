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الأحد، 13-06-2021 03:26 م

قطر: توقعات بعودة السياحة قريباً بعد انخفاض إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري- توقع مسؤول في وزارة الصحة القطرية، فتح أبواب السياحة في بلاده قريباً، مع تطعيم أكثر من نصف سكان البلاد بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

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وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة محمد بن حمد آل ثاني، إن قطر شهدت انخفاضًا كبيرًا في أعداد إصابات كورونا منذ تطبيق القيود الجديدة في أواخر نيسان الماضي، مضيفاً أن هذا الانخفاض يعود إلى توافر اللقاحات في بلاده، فضلا عن افتتاح المزيد من مراكز التطعيم في مختلف أرجاء البلاد، واستمرار تطبيق القيود الصارمة لكبح انتشار الفيروس، ما ساهم في تسوية المنحنى، والذي من المتوقع أن يتراجع أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأشار المسؤول الصحي في تصريحات لتلفزيون قطر إلى أنه يمكن التحرك نحو رفع المرحلة الثانية من القيود في 18 حزيران الحالي.


ويبلغ عدد سكان قطر حالياً حوالي 2.7 مليون نسمة بحسب إحصاءات حديثة لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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