'كانتون دي فود' السويسرية.. إجازة الاحلام

الوكيل الاخباري- بين البحيرات والجبال والمناظر البانورامية التي تخطف الأنفاس، تقع "كانتون دي فود" في الجزء الجنوبي الغربي من سويسرا في منطقتها الناطقة بالفرنسية بين بحيرة جنيف وبحيرة نوشاتيل، وهي وجهة لقضاء إجازة الأحلام، حيث توفر مناظرها المذهلة بعضاً من أكثر المناظر الخلابة في سويسرا. والمنطقة مُدرجة كموقع للتراث العالمي لليونسكو، حيث مناظر شرفات مزارع العنب "لافو" في بحيرة جنيف، كما تكشف أعلى نقطة في المنطقة، قمم جبال الألب بثلجها الأبدي.

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وتُخدم المنطقة بمطار جنيف الدولي، الذي يبعد 40 دقيقة بالقطار عن لوزان. وتفتخر "كانتون دي فود" ببنية تحتية قوية، بما في ذلك أماكن إقامة فاخرة وبأسعار معقولة، ونظام تنقل مريح. وتتميز كذلك بالمدن الجميلة، مثل: لوزان، والعاصمة الأولمبية، ومونترو ريفيرا، وكلها غارقة في قرون من التاريخ والثقافة. ولقد أثرت وألهمت العديد من الفنانين على مر السنين، من لورد بايرون وأودري هيبورن وتشارلي شابلن وديفيد بوي وفريدي ميركوري. وتشتهر المنطقة بفن المعيشة، والأحداث المحلية والدولية، والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، وفن الطهي على مستوى عالمي، وبالطبع التقاليد والثقافة.



للاستفادة من هذا المشهد الاستثنائي في أجواء حصرية، يستغل الزوار وسائل النقل السياحي المعروضة، التي تجمع بين الراحة والإطلالات الخلابة.

زهرة الخليج



