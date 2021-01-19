لجنة روسية تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة استعدادا لعودة الطيران

الوكيل الإخباري _ كشفت مصادر في مطار الغردقة المصري، أنه من المقرر أن تصل في نهاية يناير الجاري لجنة روسية لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل المطار الدولي.

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ووفقا للمصادر فإن الزيارة ستكون في 27 يناير 2021، وستضم اللجنة أعضاء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسي.



وأضافت المصادر، أن اللجنة ستقوم بعملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكدة أن اللجنة ستقضي في مدينة الغردقة أسبوعا لتفقد الإجراءات.



وأوضحت المصادر، أن تلك اللجنة تعد آخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021، موضحة أن المطارات المصرية تعد من أفضل المطارات فى العالم، من حيث النظام الأمني المتبع بداخلها.

المصدر :روسيا اليوم



