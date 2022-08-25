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الخميس، 25-08-2022 12:49 م

ما هي أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم

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الوكيل الإخباري - لم يسبق في تاريخ البشرية أن كان الوصول إلى العالم أسهل مما هو عليه الآن، إذ أصبح بإمكان الكثيرين اختيار البلد الذي يرغبون بالعيش والإقامة فيه.

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ملبورن - أستراليا
تعد ملبورن من أفضل الأماكن للعيش، وذلك بسبب العديد من العوامل الجاذبة، حيث إن التعليم الجيد والبنية التحتية يجعلانها لا تحتاج إلى الكثير من التفكير، خاصةً للعائلات، كما روح وثقافة المدينة الحرة تجذبان الناس باستمرار إليها.

 

أمستردام - هولندا
تمزج هذه المدينة بين نظام رعاية صحي متين، ومجموعة غير عادية من الأنشطة الثقافية المتنوعة والمختلفة. لذا، لن يكون غريباً إذا حظيت بالمركز التاسع كأفضل مدينة للعيش فيها.

 

تورنتو - كندا
أكبر مدينة في كندا، حيث يشتهر التعليم والرعاية الصحية بتميزهما، وعلاوة على ذلك إن سكان المدينة متعددو الثقافات بشكل غير عادي، ما يجعلهم يتألقون حقًا، حيث تجتمع الأطعمة واللغات والأحداث والعادات معًا لخلق جو رائع وثقافي وترحيبي، يجعلها مكانًا منطقيًا للانتقال إليه.

 

فرانكفورت - ألمانيا
الرعاية الصحية والبنية التحتية الممتازة في فرانكفورت تجعلانها تحظى بهذا المركز، وكذلك ارتفاع الأجور ووظائف القطاع المالي المتعددة تجعل منها مكاناً جاذباً.

 

جنيف - سويسرا
تطفو جنيف على أطراف أكبر بحيرة في أوروبا، فهي واحدة من أكثرها روعة، وعالمية، حيث تعد موطنًا للعديد من المنظمات الأخرى، مثل: التجارة العالمية، والصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وثاني أكبر فروع الأمم المتحدة، والبنك الدولي.

 

فانكوفر - كندا
مدينة لا تفتقر إلى الجمال أو الأسلوب أو الثقافة أو العجائب الطبيعية، كما أنها تشتهر بالنهج الليبرالي الهادئ والنشط في حياة مواطنيها متعددي الجنسيات، وهي عاصمة كندا لتناول الطعام في الخارج، حيث يوجد فيها أفضل الأطعمة في العالم.

 

كالجاري - كندا
تقع في ألبرتا بالقرب من جبال روكي، حيث يمكنك شم رائحة الثلج وسط القهوة المحمصة ببطء، التي تنجرف من المقاهي والحانات العصرية، وهي مكان سهل الوجود بفضل بنيتها التحتية الممتازة.

 

زيورخ - سويسرا
غالبًا تُخطئ مدينة زيورخ باعتبارها عاصمة سويسرا (وهي في الواقع مدينة بيرن)، وهي أكبر مدنها وأكثرها ثراءً، ما يعني أنها تجذب الأشخاص من جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى عيش حياة أفضل. 

 

كوبنهاغن - الدنمارك
المركز الثاني إلى كوبنهاغن الجميلة في الدنمارك، المشهورة بمطاعمها الرائدة عالميًا، ودفء سكانها وثقافتها الصديقة للدراجات، ورغم أنها مشهورةٌ بأنها باهظة الثمن، فإنها توفر أيضًا الكثير مما يمكن القيام به بأماكن جاذبة كثيرة، كما تضيف مزايا التعليم والرعاية الصحية والاستقرار السياسي العظيمة الموجودة فيها المزيد إلى جاذبيتها.

 

فيينا - النمسا
من السهل معرفة سبب كون فيينا المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم، إذ إن شوارعها الباروكية والقصور والمتنزهات التاريخية العميقة تعتبر ضوءًا رائدًا على المشهد الثقافي العالمي، وهناك فنانون وموسيقيون حديثون وكلاسيكيون يتدفقون من صالات العرض والمسارح ودور الأوبرا. 

 

 

زهرة الخليج

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