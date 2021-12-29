نصائح لرحلة آمنة في رأس السنة للحماية من أوميكرون

الوكيل الإخباري - توجد بعض التعليمات التي من الضروري إتباعها أثناء السفر في رأس السنة للحماية من متحور أوميكرون، والتي يمكن رصدها في النقاط الآتية:

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اختيار الأماكن الأكثر أمانًا

يفضل عند التواجد في المطار البحث عن الأماكن الأكثر أمانًا، من خلال تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة بالأشخاص والبقاء في الأماكن غير المزدحمة حتى الصعود إلى الطائرة لبدء الرحلة، فضلًا عن ذلك أنه من المهم إجراء الاختبار قبل السفر من أجل الشعور بالاطمئنان على السلامة الصحية.

ارتداء القناع الطبي داخل الأماكن

يفضل ارتداء القناع الطبي داخل جميع الأماكن المغلقة بالوجهة السياحية المتجه إليها خلال هذه الفترة للاحتفال برأس السنة، خاصًة إذا كان المسافر لم يحصل على التطعيم الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

إلغاء الحفلات المزدحمة بالسياح

ينصح بعدم حضور الحفلات التي من المحتمل أن يحضر فيها أعداد كبيرة من السياح، خاصة إذا كانت في أماكن مغلقة، لذا فمن الضروري اقتصار الرحلة على الأماكن المفتوحة والاستعانة بالقناع الطبي طوال فترة الرحلة للحماية من متحور أوميكرون.

أدوات السلامة أثناء السفر

يفضل أن تحتوي حقيبة السفر على العديد من الأدوات الخاصة بالسلامة الوقائية للحماية من متحور أوميكرون، والتي يكون من بينها:«الأقنعة الطبية، معقمات اليد، قفازات»، وذلك من أجل استخدامها أثناء التواجد في الوجهة السياحية، بالإضافة إلى ضرورة وضع إثبات التطعيم ضد كورونا في حقيبة السفر لاحتمالية الاحتياج إليه خلال الرحلة، بالإضافة إلى الاستعانة بالصابون ومناديل معقمة للاستعانة بها طوال الرحلة للوقاية من الجراثيم والميكروبات الخطيرة.



التعطيم

يعد التطعيم ضد فيروس كورونا من أكثر الخطوات التي تجعل السفر أكثر أمانًا، فضلًا عن دوره في تقليل المخاطر والمضاعفات التي قد يتعرض لها المسافر خلال فترة السفر طوال الرحلة.

سيدتي

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