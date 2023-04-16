7 شروط.. للتمتع برحلة مثالية في إجازة العيد

الوكيل الإخباري - تشكل إجازة عيد الفطر السعيد متنفساً لطيفاً للعائلة للترويح عن نفسها، بعيداً عن ضغط العمل والدراسة، وبعد انتهاء شهر كامل من الالتزام بالواجبات الدينية والاجتماعية.

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وعلى الرغم من أن إجازة عيد الفطر القادمة، لن تتجاوز خمسة أيام في أحسن الأحوال، فيمكن استثمار هذه الأيام للقيام برحلة مثالية، سواء داخل دولة الإمارات أو السفر إلى الدول القريبة جغرافياً، بهدف كسر الملل والروتين والعودة لممارسة النشاط الحياتي اليومي بطاقة وحيوية.

ومن أجل الإعداد لهذه الرحلة، يجب الانتباه لعدة شروط مهمة:

- بسبب قصر مدة الإجازة، يمكن القيام بالسياحة الداخلية داخل دولة الإمارات، أو السفر إلى الدول القريبة، مثل دول منطقة الخليج العربي، أو الدول القريبة، مثل: الأردن، لبنان، ومصر، وتركيا.



- لاستثمار أكبر وقت ممكن، يجب التخطيط للسفر في صبيحة أول أيام الإجازة، والتخطيط للعودة منتصف نهار اليوم الأخير من الإجازة، للاستعداد للعودة إلى العمل والدراسة في اليوم التالي.



- يمكن وضع الميزانية بحسب جهة السفر، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اختيار أماكن إقامة مريحة ونظيفة، بحسب الميزانية المتوفرة، وليس شرطاً الإقامة في أرقى الفنادق بسبب اسمها، بل يمكن اختيار فنادق متوسطة التكلفة، واختيار برنامج يراعي أذواق جميع أفراد العائلة.

- من المهم جداً، قبل السفر، معرفة الأنشطة الترفيهية التي ستقومون بها، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة لها، فمثلاً إن كان اختيار العائلة التمتع بالبحر والشواطئ، يجب تحضير حقيبة بالألعاب الملائمة للبحر والكريمات والفيتامينيات، فضلاً عن التأكد من ملاءمة الموقع لأفراد العائلة.



- من أهم التنبيهات الواجب مراعاتها، معرفة حالة الطقس في المكان المنوي السفر إليه، وتحضير نوعية وكمية الملابس المناسبة لجو المكان.



- يفضل عدم اصطحاب الأطعمة معكم، خاصة إن كان السفر داخلياً وليس خارجياً، وذلك لخطورة نقل الأطعمة بين أماكن طقسها مختلف، لإمكانية تعرضها للتلف خلال الطريق.



- أخيراً، وهو أهم شرط، لا تنسَ أن تبتسم دائماً، ولا تحمل همومك ومشاكلك معك، واتركها جانباً.

زهرة الخليج

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