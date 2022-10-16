آخرهم يوري مرقدي .. فنانون أعلنوا اعتزالهم هذا العام

الوكيل الإخباري - ما زالت أصداء الصدمة تتردّد بين جمهور الفنان اللبناني يوري مرقدي منذ تلميحه الخميس الماضي اعتزاله الفن عبر صفحته على إنستغرام، لكنه ليس الأول هذا العام فقد سبقه عدد من الفنانين المعروفين هذا العام.

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وفيما يلي نستعرض أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم هذا العام وتسببوا في إثارة جدل واسع:

أدهم النابلسي

منذ إعلان الفنان ادهم النابلسي اعتزاله بداية هذا العام، حذف جميع فيديوهاته من قناته الرسمية على يوتيوب، باستثناء فيديو إعلانه القرار الصادم لمحبيه، وهو ما أثار ضجة كبيرة. وبعد نحو 3 أشهر، حصل على شهادة الإجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، أثناء تكريم خاص أقيم بمسجد في العاصمة الأردنية، وبدأ يركز على تقديم الأناشيد الدينية.

زيزي عادل

أعلنت الفنانة المصرية في 19 أبريل (نيسان) اعتزال مهنة الغناء بعد التفكير معمق ودعم من بعض الأشخاص القريبة منها، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على إنستغرام.

فارس حميدة

بعد فترة اختفاء طويلة لمطرب المهرجانات فارس حميدة، والذى قدم من قبل عدة أغاني أشهرها "ما فيش صاحب يتصاحب"، بصحبة باقي أفراد فريقه عام 2015، قرر مطرب المهرجانات الشاب اعتزال غناء المهرجانات، واقتصار غنائه على الإنشاد الديني فقط.

المطرب مسلم

أعلن المطرب مسلم واسمه الحقيقي "مصطفى زكريا محمد علي" اعتزاله الغناء بشكل مفاجئ عبر حسابه على إنستغرام، بعدما واجه العديد من الأزمات بسبب أغانيه، وأصدرت نقابة الموسيقيين في مصر قرار منع التعامل معه في أغاني وأعمال فنية جديدة، في إطار قرار أصدرته النقابة بحق عدد من مطربي المهرجانات الشعبية في البلاد.

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