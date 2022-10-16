الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء بالطفيلة

صرف مستحقات العاملين بنظام التعليم الإضافي

مذكرة تفاهم بين اتحاد الاكاديميين والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه

الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة

محاضرة حول المخدرات في مادبا

توقيع اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا في عجلون

اليرموك تُطلق نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة

وزير المالية يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في نظامه

التمويل الدولية تتعهد بتقديم قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني

الامن العام : القبض على شخص روع المواطنين بساطور - صورة

الأحد، 16-10-2022 03:13 م

آخرهم يوري مرقدي .. فنانون أعلنوا اعتزالهم هذا العام

يوري-مرقدي


الوكيل الإخباري - ما زالت أصداء الصدمة تتردّد بين جمهور الفنان اللبناني يوري مرقدي منذ تلميحه الخميس الماضي اعتزاله الفن عبر صفحته على إنستغرام، لكنه ليس الأول هذا العام فقد سبقه عدد من الفنانين المعروفين هذا العام.

اضافة اعلان

 

وفيما يلي نستعرض أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم هذا العام وتسببوا في إثارة جدل واسع:

 

أدهم النابلسي
منذ إعلان الفنان ادهم النابلسي اعتزاله بداية هذا العام، حذف جميع فيديوهاته من قناته الرسمية على يوتيوب، باستثناء فيديو إعلانه القرار الصادم لمحبيه، وهو ما أثار ضجة كبيرة. وبعد نحو 3 أشهر، حصل على شهادة الإجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، أثناء تكريم خاص أقيم بمسجد في العاصمة الأردنية، وبدأ يركز على تقديم الأناشيد الدينية.

 

زيزي عادل
أعلنت الفنانة المصرية في 19 أبريل (نيسان) اعتزال مهنة الغناء بعد التفكير معمق ودعم من بعض الأشخاص القريبة منها، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على إنستغرام.

 

فارس حميدة
بعد فترة اختفاء طويلة لمطرب المهرجانات فارس حميدة، والذى قدم من قبل عدة أغاني أشهرها "ما فيش صاحب يتصاحب"، بصحبة باقي أفراد فريقه عام 2015، قرر مطرب المهرجانات الشاب اعتزال غناء المهرجانات، واقتصار غنائه على الإنشاد الديني فقط.

 

المطرب مسلم
أعلن المطرب مسلم واسمه الحقيقي "مصطفى زكريا محمد علي" اعتزاله الغناء بشكل مفاجئ عبر حسابه على إنستغرام، بعدما واجه العديد من الأزمات بسبب أغانيه، وأصدرت نقابة الموسيقيين في مصر قرار منع التعامل معه في أغاني وأعمال فنية جديدة، في إطار قرار أصدرته النقابة بحق عدد من مطربي المهرجانات الشعبية في البلاد.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
309046_48_1615276258

خالد الصاوي يعتذر من متابعيه لهذا السبب

10-10-22-767703432

لهذا السبب.. نوال الكويتية تتصدر الترند-صورة

B09CE7BC-65B1-4671-BD60-BAB68A37CBCC

محامي شيرين يفجر مفاجأة: دخلت المستشفى بسبب الضرب المبرح من اخيها

image

سميحة أيوب تنضم رسميا لأسرة 'حضرة العمدة' لرمضان 2023

IMG-20210302-WA0016

احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله القادم في رمضان 2023-صورة

340089

لقطات من كواليس تصوير 'الحشاشين' لـ كريم عبد العزيز خارج مصر -صور