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الثلاثاء، 05-04-2022 01:45 م

آيتن عامر تعلن إصابتها بوعكة صحية

ayten


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة إيتن عامر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث أعلنت إصبتها بالتهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية، مؤكدة أن ما أصابها نابع عن الحسد بعد طرح أغنيتيها الجديدتين "بناقص"، و"كانت بتسهر".

وكتبت إيتن قائلة: "التهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية أما لو نزلتلكوا بقيت أغاني الصيف حيحصلي إيه". وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال على كل من أغنياتها الجديدة "بناقص"، و"كانت بتسهر".

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