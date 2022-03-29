معاناة عبدالرحمن أبو زهرة أثناء نقله بعربة الإسعاف في 60 دقيقة-فيديو

الوكيل الإخباري - نشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، على حساب الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو كشف خلاله عن تعرض عدد من السيارات لعربة الإسعاف التي نقلت والده لمستشفى الجلاء العسكري.

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وأعرب أحمد أبو زهرة، عن استيائه الشديد من طريقة تعامل الناس مع عربة الإسعاف، وعلق على الفيديو بقوله: "رحلة في سيارة الإسعاف من الدقي إلى مصر الجديدة في أكتر من ساعة، مش عارف أقول إيه للناس اللي بتكسر على عربية الإسعاف، ومش بتفتح أي طريق، ربنا يشفيك يا بابا".





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