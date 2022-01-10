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الإثنين، 10-01-2022 01:33 م

آيتن عامر تفاجئ الجمهور بأول أعمالها الغنائية

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الوكيل الإخباري - بعد تشويقها للجمهور خلال الأيام الماضية، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية "بناقص" للنجمة المصرية آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها على الرغم من امتلاكها الموهبة والخامة الصوتية.

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وصدرت أغنية "بناقص" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة التي قدمت آيتن عامر بصورة جديدة ومختلفة عن تلك التي عرفها بها الجمهور في مجال التمثيل.

نواعم 

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