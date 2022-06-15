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الأربعاء، 15-06-2022 12:48 م

أبرز حفلات مهرجان موسم جدة 2022

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الوكيل الإخباري-مهرجان موسم جدة هو واحد من ضمن ١١ موسم أُطلق تحت مبادرة مواسم السعودية ٢٠١٩ التي تحتفل بها السعودية طوال السنة.

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وهو موسم يهدف إلى تسليط الضوء على جدة وضمها إلى المجتمع العالمي وجعلها عاصمة السياحة والترفيه في السعودية ، يقام في شهر حزيران من كل عام .

 

ويضم المهرجان فعاليات ضخمة في عالم من الترفيه، تشمل الموسيقى، والفن، والثقافة، والرياضة وغيرها، في فترة تمتد من 8 إلى 18 حزيران (لمدة 41 يومًا). 

 

اليك ابزر حفلات موسم جدة 2022:

 

-يقيم الفنان المصري تامر حسني اليوم 15 حزيران حفلة غنائية على مسرح"ليالينا"ضمن فعاليات مهرجان موسم جدة .

 

 

-تلتقي الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مع جمهورها في حفلة غنائية لأول مرة في جدة يوم 16 حزيران على مسرح موسم جدة لتقدم باقة من اجمل اغنياتها  .

 

-أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موسم جدة عن حفلة غنائية للفنانة اليسا وسعد لمجرد يوم 17 حزيران على مسرح موسم جدة .

 

 

يقدم الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله باقة من اجمل اغانيه يومي 24 و 25 حزيران على مسرح موسم جدة  نظراً للاقبال الشديد على حفلاته .

 

 

 

 


 




 

 


 

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