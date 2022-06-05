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الأحد، 05-06-2022 04:30 م

ماجدة الرومي تطل من الاستديو.. وتشوق المتابعين لجديدها

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الجمهور مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه من داخل استديو التسجيل، وهي تستمع لأغنيتها الجديدة.

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ويبدو أن ماجدة الرومي تستعد لطرح أغنية قريباً، باللغة الفصحى، وعلقت على المنشور قائلة: "قريبا".


الجمهور تفاعل بشكل كبير مع منشور ماجدة الرومي، وعبروا عن مدى تشوقهم لسماع أغنية جديدة لها.


وكانت ماجدة الرومي قد نشرت صورة لها، وثّقت من خلالها ممارستها حقّها في الإقتراع اليوم الأحد 15 أيار، في الانتخابات النيابية.


وقد علّقت على الصورة بالقول: "ماجدة الرومي تنتخب"، مع وسم "لبنان".


 

 

الفن

 




 

 


 

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